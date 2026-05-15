Renovaron el aeropuerto más grande del mundo: supera a Madrid y Barcelona juntas

Cuando se habla de aeropuertos gigantes, muchos piensan automáticamente en terminales hiperactivas como Atlanta, Dubái o Heathrow. Pero el aeropuerto más grande del planeta no lidera por cantidad de pasajeros ni por movimiento de vuelos. Su récord pasa por otro lado: la superficie.

Se trata del Aeropuerto Internacional Rey Fahd (King Fahd International Airport), en Dammam, Arabia Saudita, un coloso que ocupa cerca de 776 kilómetros cuadrados, una extensión que permite una comparación difícil de ignorar: es más grande que los municipios de Madrid y Barcelona juntos.

La cifra impacta, aunque merece contexto. No estamos hablando de una terminal repleta de puertas de embarque de punta a punta ni de un aeropuerto que funcione íntegramente sobre toda esa superficie. Como ocurre con varios grandes desarrollos aeroportuarios diseñados con visión de largo plazo, buena parte del terreno forma parte de la reserva estratégica para expansiones futuras, infraestructura complementaria y zonas de seguridad.

Aun así, el dato sigue siendo asombroso. Y volvió a circular en estos días porque el aeropuerto fue noticia por una renovación vinculada a su experiencia premium para pasajeros internacionales.

El aeropuerto más grande del mundo está en Arabia Saudita

Ubicado en Dammam, la principal ciudad de la Provincia Oriental saudí, el Aeropuerto Internacional Rey Fahd es una pieza clave en una región estratégica para la economía del país por su cercanía con la industria petrolera, centros corporativos y conexiones con Bahréin y otros mercados del Golfo.

Fue inaugurado oficialmente para operaciones comerciales en 1999, aunque su origen se remonta a la Guerra del Golfo, cuando la infraestructura tuvo usos logísticos militares antes de consolidarse como terminal civil.

Hoy funciona como una de las grandes puertas de entrada del este saudí, en paralelo con el ambicioso reposicionamiento turístico que impulsa Arabia Saudita como parte de su estrategia de diversificación económica.

Vista interior de una terminal aeroportuaria de gran escala en Arabia Saudita, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd, el más grande del mundo por superficie. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Qué renovaron exactamente

La novedad reciente fue la reapertura completamente renovada del Plaza Premium Lounge, uno de los espacios VIP del aeropuerto, operado por Plaza Premium Group, una de las compañías más importantes del mundo en hospitalidad aeroportuaria.

El nuevo lounge suma 1.067 metros cuadrados, capacidad para 262 pasajeros, espacios de descanso y duchas, salas para familias, estaciones de trabajo, comedor premium, salas VIP privadas, áreas de oración, servicios para bebés, check-in digital y autoservicio.

La apuesta responde a una tendencia clara en la industria aérea: los aeropuertos ya no compiten solo por conectividad, sino también por experiencia. Y, en Medio Oriente, eso se volvió especialmente visible.

La nueva batalla silenciosa entre aeropuertos: lujo, confort y experiencia

Quien viaje con frecuencia por Asia o Medio Oriente ya habrá notado el cambio. Durante años, el aeropuerto fue visto como un espacio de tránsito funcional: llegar, pasar controles, esperar, embarcar. Hoy, en cambio, muchos hubs internacionales buscan convertirse casi en destinos en sí mismos.

Dubái elevó el estándar con lounges de lujo, spas y retail premium. Doha convirtió a Hamad International en una experiencia casi hotelera. Singapur redefinió el concepto con Jewel y su cascada interior.

Arabia Saudita no quiere quedar fuera de esa competencia. La modernización de servicios aeroportuarios encaja con la transformación que impulsa el país bajo Vision 2030, el plan para reducir dependencia petrolera y potenciar turismo, aviación y entretenimiento.

¿Es realmente el aeropuerto más grande del mundo?

Sí, pero con una aclaración importante. Depende del criterio. Si se mide por superficie total del terreno, King Fahd encabeza cómodamente el ranking.

Pero si hablamos de el aeropuerto más transitado, el liderazgo cambia. Si nos referimos a más terminales activas, también. Lo mismo ocurre si nos preguntamos por el que tiene más movimiento internacional. En estos casos, aparecen otros nombres.

Por ejemplo, Hartsfield-Jackson Atlanta domina históricamente por tráfico de pasajeros y Dubai International es referencia global en conexiones internacionales. En Estados Unidos, Dallas/Fort Worth destaca por extensión operativa real. King Fahd gana por escala territorial.

Una comparación que ayuda a entender el tamaño

Las cifras aisladas pueden decir poco hasta que se las pone en contexto. Superficies aproximadas:

Madrid: 605 km².

Barcelona: 101 km².

Total combinado: 706 km².

King Fahd: 776 km².

Es decir: el aeropuerto supera esa suma.

Dammam: la puerta menos conocida de Arabia Saudita

A diferencia de Riad o Jeddah, Dammam rara vez aparece en el radar turístico tradicional. Pero, para viajeros de negocios y quienes recorren la región del Golfo, es una puerta estratégica. Está cerca de Khobar, Dhahran y de la frontera con Bahréin. También, cerca de centros energéticos clave.

Con el crecimiento del turismo saudí y la apertura internacional del país, su relevancia podría aumentar. Eso, claro, si el conflicto en Medio Oriente se calma y vuelve la paz a la región.

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