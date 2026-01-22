Comienzan a construir el edificio más alto del mundo: su ubicación es un paraíso

Tras años de pausas y retrasos, se ha reactivado la construcción de un proyecto que busca romper estadísticas: la Torre Jeddah, un edificio que aspira a superar los 1,000 metros de altura y convertirse en el más alto del planeta.

Su ubicación, a orillas del Mar Rojo, refuerza la idea de que no se trata solo de una obra arquitectónica, sino de una apuesta estratégica a gran escala.

El proyecto se levanta en Yeda (Jeddah), Arabia Saudita, una ciudad portuaria clave del país. Desde ahí, la torre se perfila como el nuevo referente global de altura, superando al Burj Khalifa y marcando un nuevo capítulo en la competencia por dominar la categoría.

Un edificio de 157 pisos, con residencias lujosas y hasta oficinas

La Torre Jeddah, anteriormente conocida como Kingdom Tower, fue concebida para alcanzar una altura superior a los 1,000 metros, aunque la cifra exacta se mantiene flexible por razones técnicas y de ingeniería.

El diseño contempla entre 130 y 157 pisos, lo que la convertiría no solo en la más alta del mundo, sino también en una de las estructuras más complejas jamás construidas.

Vista aérea de la Torre Jeddah, ubicada a orillas del Mar Rojo, en Arabia Saudí. Crédito: Ayman Zaid | Shutterstock

Según reseña Diario Uno, el edificio tendrá un uso mixto, integrando residencias de lujo, oficinas corporativas, un hotel de alta gama (operado por la marca Four Seasons) y una plataforma de observación que será la más elevada del planeta, con vistas directas al Mar Rojo y al desierto saudí.

La torre también forma parte de Jeddah Economic City, un megadesarrollo urbano planeado para transformar una amplia zona de la ciudad. Este distrito incluirá áreas residenciales, centros comerciales, servicios médicos, instituciones educativas y espacios públicos, con capacidad para albergar a decenas de miles de personas.

El diseño arquitectónico está a cargo del estudio Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, responsable también del Burj Khalifa. La forma esbelta y aerodinámica de la Torre Jeddah no es solo estética: responde a la necesidad de reducir la resistencia al viento y garantizar estabilidad a alturas extremas.

La construcción inició hace varios años, pero quedó detenida primero por problemas internos y financieros, y más tarde por el impacto de la pandemia. Tras ese largo periodo de pausa, el proyecto fue reactivado y actualmente ya se han completado decenas de pisos. Se espera que esté terminado para 2028.

Te puede interesar:

· Un estudio reveló que el oxígeno de la Tierra se acabará

· Construyó la casa perfecta dentro de una cueva en China: tiene agua, luz y plantas (Video)

· Lo que oculta la Tierra: Las capas que no sabías que existían