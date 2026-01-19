Mujer hallada muerta con traumatismos en la cabeza y el cuerpo en un edificio de El Bronx

Una mujer de 50 años fue descubierta sin vida en su edificio de apartamentos de Morris Heights con traumatismos en la cabeza y en el cuerpo, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Las autoridades respondieron a una llamada al 911 y hallaron a Susan Longton inconsciente en su apartamento del tercer piso con “signos de trauma” en todo su cuerpo y cabeza el sábado a las 9:39 de la mañana, señalaron los agentes.

Longton fue declarada muerta en la escena, de acuerdo con los funcionarios policiales.

“Ella era tranquila, se mantenía apartada, no había ningún problema por aquí”, expresó John Smith, de 50 años, sobre Longton, informó New York Post.

Asimismo, Chris Sandford, de 39 años, señaló que se mudó al mismo edificio que la víctima hace dos años. Eran amigos cercanos, dijo.

“Ella siempre fue muy amable”, manifestó Sandford.

El amigo de la víctima recordó ver a Longton enferma y caminando con un bastón o un tanque de oxígeno, pero no estaba seguro de si sufría de alguna “enfermedad en particular”.

La oficina del médico forense determinará de forma oficial la causa de muerte de la mujer, apuntó NYPD.

