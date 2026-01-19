¿Qué aparato debes desconectar si hay tormentas?

Las tormentas eléctricas no solo traen lluvia y viento, sino también riesgo de daños en los aparatos electrónicos de tu hogar. Un rayo cercano o una sobrecarga en la red eléctrica puede provocar cortocircuitos, quemar dispositivos o incluso generar riesgos para tu seguridad. Saber qué aparatos desconectar es clave para proteger tus equipos y evitar accidentes.

Una tormenta puede dejarte sin electricidad. Cuando existan anuncios de mal tiempo, es importante que tomes previsiones. Crédito: Lost_in_the_Midwest | Shutterstock

Por qué es importante desconectar los aparatos electrónicos

Durante una tormenta, la energía eléctrica puede fluctuar y generar picos de tensión. Estos picos, conocidos como sobretensiones, pueden dañar circuitos internos de televisores, computadoras, microondas y otros dispositivos. Aunque algunos aparatos cuentan con protección interna, no todos resisten estas variaciones de voltaje.

Desconectar los dispositivos de la corriente es la forma más segura de prevenir daños, ya que interrumpe cualquier camino que la electricidad pueda seguir hacia ellos.

Aparatos que siempre debes desconectar

Algunas categorías de dispositivos son más vulnerables que otras:

Televisores y sistemas de entretenimiento: Smart TVs, consolas de videojuegos y equipos de sonido pueden quemarse con una sobretensión.

Smart TVs, consolas de videojuegos y equipos de sonido pueden quemarse con una sobretensión. Computadoras y laptops: Aunque muchas tienen fuentes de alimentación con protección, los picos de energía pueden afectar tarjetas madre y discos duros.

Aunque muchas tienen fuentes de alimentación con protección, los picos de energía pueden afectar tarjetas madre y discos duros. Electrodomésticos de cocina: Microondas, hornos eléctricos y licuadoras pueden sufrir daños si están conectados durante la tormenta.

Microondas, hornos eléctricos y licuadoras pueden sufrir daños si están conectados durante la tormenta. Cargadores y dispositivos pequeños: Teléfonos, tablets y relojes inteligentes también son susceptibles si permanecen conectados a la corriente.

Qué hacer con aparatos con batería interna

Algunos dispositivos, como laptops o smartphones, tienen batería interna que los protege parcialmente. Sin embargo, si están conectados al cargador, el riesgo sigue presente. Lo recomendable es desconectar tanto el cable de alimentación como el adaptador durante la tormenta.

Uso de regletas y protectores de voltaje

Las regletas con protección contra sobrevoltaje ofrecen cierto nivel de defensa, pero no son infalibles frente a descargas directas de rayos o picos muy altos. Aunque ayudan a reducir riesgos, la medida más segura sigue siendo desconectar completamente los aparatos.

Aparatos que no requieren desconexión

No todos los dispositivos deben ser desconectados:

Electrodomésticos que funcionan con gas, como estufas o calentadores de agua, no corren riesgo eléctrico si no dependen de la red para funcionar.

Equipos que ya están apagados y desenchufados naturalmente.

Uno de los aparatos más susceptibles durante fallas eléctricas es el televisor. Es importante desconectarlo para evitar inconvenientes. Crédito: photoschmidt | Shutterstock

Precauciones adicionales durante tormentas

Además de desconectar los aparatos, es recomendable:

Evitar el uso de teléfonos fijos conectados a línea cableada.

No tocar enchufes, interruptores o aparatos conectados a la corriente.

Permanecer en un lugar seguro dentro de la casa, lejos de ventanas y puertas metálicas.

Proteger tus aparatos electrónicos durante una tormenta es sencillo, pero requiere anticipación y precaución. Desconectar los dispositivos más sensibles y seguir medidas de seguridad básicas puede evitar pérdidas económicas y riesgos personales.

