Trump invita a Putin y Lukashenko a integrar junta que supervisará nuevo gobierno de Gaza

El presidente estadounidense Donald Trump invitó a sus homólogos de Rusia y Bielorrusia, Vladímir Putin y Alexandr Lukashenko, a formar parte de la Junta de Paz que supervisará el nuevo gobierno de Gaza, confirmaron este lunes el Kremlin y el Ministerio de Exteriores bielorruso.

En el caso de Bielorrusia, el Ministerio de Exteriores informó que Lukashenko recibió un mensaje personal de Trump en el que se le propone a su país convertirse en uno de los fundadores del nuevo organismo.

Las autoridades bielorrusas valoraron positivamente la iniciativa y señalaron que están dispuestas a participar, siempre que la junta amplíe sus competencias más allá del mandato inicial.

“Estamos preparados para involucrarnos en las actividades de la Junta de la Paz, con la expectativa de que contribuya a resolver otros conflictos internacionales y ayude a construir una nueva arquitectura de seguridad”, indicó Minsk en un comunicado oficial.

Lukashenko recibió la propuesta de forma favorable, añadieron las autoridades.

Desde mediados de 2025, Bielorrusia y Estados Unidos han dado pasos para normalizar sus relaciones diplomáticas, un proceso que incluyó la liberación de cientos de presos en Bielorrusia, entre ellos varios dirigentes opositores.

Moscú estudia los detalles de la propuesta

El Kremlin confirmó por su parte que Putin también recibió la invitación por canales diplomáticos.

El portavoz presidencial ruso Dmitri Peskov señaló que Moscú está estudiando los detalles de la propuesta y confió en que las dudas se aclaren en próximos contactos con Washington.

Este lunes, Putin convocó una reunión del Consejo de Seguridad ruso, aunque no se informó sobre la agenda.

Además de Rusia y Bielorrusia, Kazajistán confirmó haber recibido una invitación similar. Posteriormente se conoció que Trump también extendió invitaciones al rey Abdalá II de Jordania, al presidente turco Recep Tayyip Erdogan y al mandatario argentino, Javier Milei.

Según lo anunciado por la Casa Blanca, la Junta de la Paz estará integrada, entre otros, por el exprimer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente Trump.

La conformación de este organismo se produce tras el anuncio de la fase dos del plan de paz de Trump para Gaza, que contempla la creación de un gobierno de tecnócratas en la franja y el desarme del movimiento islamista Hamás.

La Casa Blanca adelantó además que durante el Foro Económico Mundial de Davos, que se celebra esta semana en Suiza y en el que intervendrá Trump, se ofrecerán más detalles sobre los países que integrarán la Fuerza Internacional de Estabilización, un contingente de la ONU destinado a garantizar la seguridad y la desmilitarización de Gaza conforme al plan estadounidense.

