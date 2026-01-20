Alicia Villarreal se siente decepcionada de la justicia en México y asegura ser una víctima

Visiblemente afectada y a punto de romper en llanto, Alicia Villarreal dejó ver su desencanto por la forma en que han actuado las autoridades mexicanas al salir del Centro de Justicia para las Mujeres en Nuevo León.

Acompañada por su abogado, la intérprete expresó “que no se valen las injusticias”, aunque evitó explicar qué ocurrió al interior de las instalaciones a las que había acudido horas antes.

“Sigo con lo mismo, sigo con la lucha de lo que he estado haciendo. Lo único que les puedo decir es que siento que no se vale, no se valen las injusticias ni las mentiras contra las mujeres”, declaró Villarreal ante los medios.

Asimismo, afirmó que durante este proceso ha sido víctima.

“Yo realmente he sido una víctima y la verdad, me siento, ahorita no podemos hablar”, añadió, con la voz quebrada.

La cantante originaria de Monterrey acudió al Centro de Justicia para las Mujeres con el objetivo de ampliar la denuncia por acoso que interpuso a finales del año pasado contra Francisco “N”. De manera paralela, también informó sobre el cambio de su equipo legal en otra denuncia que mantiene por violencia familiar contra su exesposo, Cruz Martínez.

Al ser cuestionada sobre si consideraba que las autoridades no habían cumplido con su labor, Villarreal únicamente reiteró que sentía que la situación no era justa, sin ahondar en los motivos.

Cabe señalar que horas antes, por la mañana, Alicia se presentó junto a su pareja, Cibad Hernández, en el Palacio de Justicia de Monterrey para interponer una demanda por difamación contra las personas que han difundido videos atacando a su novio.

“Aquí andamos haciendo los procedimientos necesarios para poderle dar seguimiento a todo lo que hemos iniciado. Ha sido difícil y complejo, pero aquí estamos para que se haga justicia y para que la gente entienda que hay posiciones y debe respetar a los demás. Hay tanta barbaridad, hay una guerra cibernética. Lo que sí es que estamos encontrando responsables y van a tener que enfrentar”, manifestó la cantante al salir del recinto judicial.

