Arturo Carmona agradece a Cruz Martínez lo que ha hecho por su hija Melenie

A pesar de que ha procurado mantenerse alejado la controversia sobre el divorcio entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez, Arturo Carmona quiso expresar su respaldo al músico y reconoció el papel que desempeñó como una figura paterna en la vida de su hija Melenie.

Durante un encuentro con la prensa en un evento realizado en Puebla, donde acudió junto a su hija como embajador de la fundación ‘NMDP México’, el actor señaló que, aunque él ha estado presente de manera constante en la vida de la joven, es consciente de la relevancia que tuvo el cantante en su proceso de formación.

“Cruz siempre ha sido una figura muy importante para mi hija y yo tengo mucho que agradecerle por el hecho de que fue responsable de la cabeza del hogar donde mi hija estuvo durante mucho tiempo. Obviamente siempre dejando claro quién es su padre, él siempre respetó eso”, expresó Carmona.

Para finalizar, Carmona destacó que siempre ha visto a Cruz como una persona tranquila y dedicada a su trabajo, y que admira que, aun en medio de las polémicas que lo han rodeado, siga manteniéndose pendiente del bienestar de su familia.

Cabe mencionar que Arturo Carmona, quien ha forjado una trayectoria como actor y conductor, siempre se ha distinguido por abordar sus asuntos personales con franqueza. Y aunque su matrimonio con Alicia Villarreal concluyó de manera complicada, ambos consiguieron establecer un vínculo basado en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida, pensando siempre en el bienestar de su hija, un acuerdo que, de acuerdo con él, priorizó el bienestar emocional de Melenie.

Sigue leyendo: