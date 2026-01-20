Ángela Aguilar roba miradas con vestido rojo y Christian Nodal reacciona

Después de la celebración por el cumpleaños de Christian Nodal, el cantante originario de Sonora y su esposa, Ángela Aguilar, aprovecharon para tomarse unos días de descanso en Puerto Vallarta, México.

Hace unas horas, la hija de Pepe Aguilar compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías donde se le ve presumiendo su figura, luciendo un minivestido rojo. La publicación no sólo encendió el debate entre los usuarios, sino que también provocó una reacción pública por parte de Christian Nodal, quien le dedicó varios mensajes románticos.

En las imágenes, Ángela Aguilar aparece posando desde el balcón de un exclusivo resort en Puerto Vallarta, vistiendo un vestido rojo ceñido al cuerpo, acompañado de zapatillas blancas y el cabello recogido en una coleta.

La publicación no pasó desapercibida para su esposo, quien respondió directamente en la sección de comentarios con expresiones como “Mía”, “Te amo”, además de una serie de emojis de corazones y rosas. Hasta el momento, las fotografías de la intérprete ya superan los 381 mil “me gusta”.

Cabe mencionar que, tras varias semanas de intensa actividad profesional y celebraciones familiares, la pareja decidió hacer una pausa y viajar a Puerto Vallarta, uno de los destinos predilectos entre las celebridades mexicanas. Desde ahí, Ángela ha compartido algunos instantes de su descanso, dejando ver un lado más relajado y cercano, previo a retomar sus compromisos musicales.

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha estado constantemente en el ojo del huracán desde que se dio a conocer su romance y posterior matrimonio. Aunque el cantante suele ser más reservado en redes sociales, su reciente aparición en los comentarios de la publicación de su esposa sorprendió a muchos de los usuarios y desató reacciones divididas, donde hubo quienes le mostraron su apoyo y otros que lo criticaron.

