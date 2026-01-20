Billie Eilish critica a Donald Trump por violencia de ICE

Billie Eilish lanzó duras críticas contra el gobierno de Donald Trump a raíz de la violencia que se atribuye al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras la muerte de Renee Nicole Good en Minneapolis, quien perdió la vida al recibir disparos de un agente de esa dependencia.

La postura de la cantante se dio a conocer durante la ceremonia en la que fue distinguida con el premio MLK Jr. por Justicia Ambiental, entregado el sábado pasado en Atlanta. Allí, la intérprete de 24 años habló sobre el ambiente de inseguridad y el deterioro de las libertades civiles que, a su juicio, se vive actualmente en Estados Unidos.

“Es muy extraño ser elogiada por trabajar por la justicia ambiental en un momento en que parece más difícil de alcanzar que nunca”, afirmó Eilish en su discurso, donde alertó sobre un periodo caracterizado, según dijo, por la violencia desde las instituciones, la persecución de la protesta social y el debilitamiento de las políticas de protección ambiental.

En su intervención, sostuvo que la administración federal ha tolerado que se “secuestren vecinos”, se reprima a manifestantes pacíficos y se reduzcan fondos esenciales para enfrentar la emergencia climática. Y agregó: que los intereses de la industria de los combustibles fósiles y del sector ganadero siguen generando un fuerte impacto negativo en el planeta. También cuestionó que derechos básicos como la alimentación y la atención médica estén pasando a ser privilegios.

Las declaraciones de la cantante surgen después de la muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, ocurrido a comienzos de este mes, un hecho que llevó a Eilish a publicar varios mensajes en redes sociales en los que condenó al ICE.

En uno de esos mensajes, la artista describió a la agencia como “un grupo terrorista financiado y apoyado por el gobierno federal” y recordó que 32 personas fallecieron bajo custodia del ICE durante 2025, uno de los periodos más mortales en la historia del organismo.

“Es evidente que proteger nuestro planeta y nuestras comunidades no es una prioridad para esta administración”, señaló al recibir el reconocimiento. “Es muy difícil celebrar cuando ya no nos sentimos seguros en nuestros hogares ni en nuestras calles”.

La ganadora del Grammy defendió su decisión de utilizar su visibilidad pública para denunciar estas situaciones y afirmó que considera esa acción parte de su compromiso social.

“Tengo esta plataforma y creo que es mi deber usarla”, expresó.

Para cerrar su discurso, Eilish agradeció a su familia y a las personas presentes en la ceremonia, y remarcó que, aunque no se ve a sí misma como un ejemplo a seguir, seguirá alzando la voz en favor de la justicia ambiental y social.

