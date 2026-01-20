De ediciones limitadas a fijas: Red Bull expande su línea permanente

Tras el éxito rotundo en ventas durante el 2024, año en que se distribuyeron más de 12,600 millones de latas a nivel global, Red Bull ha decidido escuchar a sus consumidores. A partir del 19 de enero, la marca líder en bebidas energéticas incorpora de manera definitiva a su catálogo permanente dos de sus sabores más exitosos: Red Bull Iced Edition y Red Bull Peach Edition.

Estas variantes, que anteriormente se conocían como las ediciones limitadas Winter Edition Iced Vanilla Berry y Summer Edition White Peach, regresan gracias a la alta demanda generada durante las temporadas de ofertas. La estrategia de la marca responde directamente al deseo generalizado de los fanáticos que buscaban disfrutar de estas notas frutales durante todo el año.

Perfil de sabor y atributos principales

Notas de arándanos dulces y vainilla suave: el equilibrio perfecto para una energía refrescante. Crédito: Red Bull | Cortesía

El mayor atractivo de estas opciones reside en su perfil sensorial equilibrado y la versatilidad de su composición. El Red Bull Iced Edition destaca por una combinación de arándanos dulces armonizados con notas de vainilla suave, ofreciendo una experiencia fresca al paladar. Por su parte, el Red Bull Peach Edition brinda el sabor de un durazno blanco crujiente, complementado con toques de cáscara de cítricos y sutiles matices florales.

Un punto clave en esta incorporación es la apuesta por la salud y la personalización del consumo, ya que ambas presentaciones estarán disponibles en versiones con y sin azúcares añadidos. Esto permite que los consumidores disfruten de la energía característica de la marca sin comprometer sus objetivos nutricionales.

Disponibilidad y composición técnica

Los productos ya se pueden encontrar en tiendas minoristas de todo el país. Para adaptarse a diferentes momentos de consumo, Red Bull ofrece estas bebidas en formatos de 237 ml (8.4 fl oz) y 354 ml (12 fl oz), disponibles tanto en venta individual como en paquetes de cuatro unidades o presentaciones surtidas.

En cuanto a su funcionalidad, estas bebidas mantienen la base de la fórmula original de Red Bull Energy Drink. Una lata estándar contiene 80 mg de cafeína, una cantidad equiparable a la de una taza de café casero, proporcionando el estímulo necesario para mejorar el rendimiento y la concentración. Con presencia en 178 países, la marca reafirma su liderazgo global al innovar en su portafolio de sabores para satisfacer los gustos más exigentes.

