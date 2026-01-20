Donald Trump celebra que New York Giants siguiera su recomendación de contratar a John Harbaugh

Además de mover los hilos en las decisiones políticas, económicas y sociales del país, Donald Trump también influye en la NFL. El mandatario celebró que New York Giants siguiera su recomendación y contratara a John Harbaugh como entrenador.

El pasado lunes por la noche, cuando salía de la final del fútbol americano colegial que Indiana Hoosiers ganó 27-21 a Miami Hurricanes en el Hard Rock Stadium, Trump opinó sobre la nueva contratación de los Giants.

Trump, que ofreció unas declaraciones a la prensa a pie de pista antes de abordar el avión presidencial de retorno a Washington, puntualizó que no estaba seguro de si tenía alguna influencia sobre la decisión de New York Giants con la firma de Harbaugh.

No obstante, se mostró feliz y celebró la llegada del exentrenador de Baltimore Ravens, a quien calificó como un gran estratega de buena familia.

“Tienen un gran entrenador (…) me gusta el entrenador. Me gusta su hermano. Vinieron a verme hace unos tres meses. Vinieron a verme a la Casa Blanca con su madre y su padre porque a la madre le gusto, y al padre le gusto y creo que les gusto”, dijo.

“Es un gran entrenador y le va a ir bien con los Giants, al igual que a su hermano. Tienen algo muy especial en la sangre. Y estoy feliz por los Giants. Tienen un gran entrenador”, añadió.

Trump y su ayuda laboral a John Harbaugh

A comienzos de enero, horas después de que John Harbaugh fuese despedido de Baltimore Ravens luego de 18 temporadas, Trump utilizó su red social, Truth Social, para dar una recomendación laboral al coach frente a los equipos de la NFL.

“Contraten a John Harbaugh rápido. Él y su hermano son ganadores totales”, escribió. Días después, el mandatario utilizó la misma vía para sugerir a New York Giants el fichaje.

“New York Giants debería contratar, sin lugar a dudas, a John Harbaugh. ¡Y John, un gran tipo, debería aceptar el trabajo!”, escribió.

¿Qué relación tiene John Harbaugh con Donald Trump?

La relación entre ambos data de julio de 2025, cuando John Harbaugh y su hermano Jim Harbaugh asistieron a la Casa Blanca en compañía de sus familiares para reunirse con Donald Trump.

Según los reportes, la visita no tuvo un motivo público específico. USA Today informó que la Casa Blanca invitó a la familia Harbaugh a reunirse con el presidente Donald Trump en el Ala Oeste.

Tras el encuentro, John dijo que cualquier oportunidad de conocer al presidente es “increíble” y le deseó éxito en su último mandato en Washington.

”Fue fantástico. Y les prometo que apoyo a nuestro presidente. Quiero que nuestro presidente tenga éxito, así como quiero que mi mariscal de campo tenga éxito y que mi equipo tenga éxito; fue una experiencia increíble”, declaró en su momento.



