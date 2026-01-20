Gloria Trevi revela que sufrió parálisis facial

Gloria Trevi explicó que siempre ha procurado no alarmar a sus seguidores cuando enfrenta dificultades personales, ya que considera fundamental proyectar una imagen positiva ante el público. No obstante, recientemente decidió hablar sobre un complicado episodio de salud que atravesó.

Durante una charla en el podcast ‘ChingonaMente’, de Adriana Gallardo, la artista relató que el ritmo tan intenso de trabajo que ha mantenido en los últimos meses le provocó una parálisis facial, situación que optó por guardar en privado para no cancelar ni afectar sus compromisos laborales.

“Esto es algo que no había compartido con nadie, pero hace como dos meses tuve un episodio de parálisis facial. Ya casi no se me nota”.

La cantante detalló que todo ocurrió después de una etapa de extremo cansancio físico.

“Yo venía de una serie de conciertos. Luego grabé tres videos, luego tuve otro concierto, luego llegué a mi casa. Estaba muy agotada físicamente y sentía mucha comezón en el oído. Es una infección que tenía en el oído”, comentó.

Asimismo, la intérprete de 56 años señaló que la parálisis habría sido consecuencia de una impresión muy fuerte que le generó tensión en los músculos del rostro, lo que derivó en la pérdida temporal de movilidad en una parte de su cara.

“Estaba agotada físicamente y luego tuve una impresión fuerte, haz de cuenta que la sangre se me disparó y eso me provocó que el músculo se tensara y que perdiera movimiento un lado de la cara. Se me hacía la sonrisa para abajo, pero fue muy leve”, agregó.

Finalmente, la cantante de ‘Pelo Suelto’ indicó que, al notar los síntomas, acudió de inmediato con especialistas, se realizó diversos estudios médicos y recibió el tratamiento necesario, lo que le permitió retomar gradualmente sus actividades habituales.

