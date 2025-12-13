Gloria Trevi habla de su batalla legal contra TV Azteca: “Quiero que me dejen en paz”

Gloria Trevi está enfrentando un conflicto legal con TV Azteca y la titular de Ventaneando, Pati Chapoy, ya que busca justicia por sentir que en su momento fue difamada y habría recibido daño moral tras la situación que se registró hace varios años con el productor Sergio Andrade. Considera que ya es momento de estar tranquila con sus seres queridos: “Quiero que me dejen en paz, a mi familia y mis hijos”.

“Hicieron muchas cosas y prácticamente tienen un modus operandi, donde si sus actores o trabajadores no hacen lo que ellos dicen, se les van encima y empiezan con campañas de difamación y de calumnia de una manera súper dura”, dijo Gloria Trevi en entrevista con Sabina Berman.

La cantante destacó los años en los que ellos han decidido no presentarse ante la justicia, lo cual no comprende, ya que de haber sido ciertas las acusaciones que hicieron, no comprende la razón por la cual no llevan las pruebas en vez de estar gastando elevadas sumas de dinero para evadir el proceso legal en cuestión.

“Ellos han evitado presentarse durante más de 15 años. Si ellos estuvieran seguros de que todas las señalizaciones que hicieron en mi contra eran verdad, ya se hubieran presentado y no estuvieran gastando millones de dólares para no hacerlo “, añadió en su conversación con Berman.

Para la cantante, no tiene mucho sentido que, según ellos, tengan pruebas, pero se dirijan a otro estado para querer seguir acusándola: “No se han querido presentar en la corte, pese a que dijeron que no dijeron mentiras, pero hay situaciones muy coincidentes, como que salga una demanda en mi contra en Los Ángeles y que con eso vayan a la corte de Texas a decir que ellos dicen la verdad”.

Trevi destacó cómo se encuentra en este proceso legal con el canal de televisión y también con los presentadores de televisión, con quienes parece que el conflicto legal está lejos de terminar en una situación donde menciona que solo busca paz: “Han metido recursos, ya les habían dado una fecha y, por una cuestión técnica, se tuvieron que quitar dos afirmaciones, pero eran otras 11. Con una que quede, es suficiente. Vuelven a querer desestimar todas”, dijo.

