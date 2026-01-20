Miami Dolphins pactan con Jeff Hafley como nuevo entrenador

Los Miami Dolphins iniciaron una nueva etapa de reconstrucción al contratar a Jeff Hafley como nuevo entrenador en jefe para la temporada 2026-2027 de la NFL.

Hafley, de 46 años, llega a Miami tras dos temporadas como coordinador defensivo de los Green Bay Packers, donde su trabajo fue ampliamente reconocido dentro de la liga.

El técnico sustituye a Mike McDaniel, despedido a comienzos de mes luego de cerrar su ciclo con marca de 35-33 en cuatro temporadas y quedar fuera de playoffs por segundo año consecutivo.

La contratación también marca el reencuentro de Hafley con el nuevo gerente general de los Dolphins, Jon-Eric Sullivan, con quien trabajó en Green Bay.

We have agreed to terms with Jeff Hafley to become our head coach. pic.twitter.com/boqhQH9jxK — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) January 20, 2026

El propietario de los Dolphins, Stephen Ross, expresó su confianza en el nuevo proyecto y en el perfil del entrenador elegido.

Ross mantiene así su tendencia de apostar por entrenadores sin experiencia previa como head coach en la NFL, una línea que ha seguido desde que se convirtió en dueño mayoritario del equipo en 2009.

El perfil de Jeff Hafley y su impacto en Green Bay

Antes de llegar a los Dolphins, Hafley dejó su puesto como entrenador en jefe de Boston College en 2024 para incorporarse a los Packers como coordinador defensivo. Bajo su mando, la defensa de Green Bay se ubicó en el top 10 de la NFL en varias métricas clave:

Yardas por jugada: 5.0



Yardas por pase permitido: 6.01



Eficiencia en goal-to-go: 68.9%



Golpes al quarterback: 98



Además, cuenta con experiencia previa en la NFL como entrenador de la secundaria de Cleveland Browns y como coach de defensivos profundos en San Francisco 49ers.

Una de las grandes interrogantes del nuevo ciclo es el futuro del quarterback Tua Tagovailoa. El mariscal fue enviado a la banca en los últimos tres partidos de la temporada pasada tras una campaña irregular: 2,660 yardas, 20 touchdowns y 15 intercepciones, la segunda cifra más alta de la NFL.

Aunque firmó una extensión de cuatro años y 212.4 millones de dólares en 2024, Tagovailoa tiene garantizados 54 millones para 2026, lo que complica cualquier decisión de corte por el impacto en el tope salarial.

