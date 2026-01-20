Trump afirma que podría “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió este martes la puerta a una posible participación de la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado en el futuro político de Venezuela, tras reconocer públicamente su figura durante un acto por el primer aniversario de su regreso al poder.

“Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días”, dijo Trump refiriéndose al gesto de Machado al regalarle la medalla del Nobel de la Paz. “Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo”, añadió el presidente ante los medios.

Más adelante, refiriéndose al Nobel, Trump criticó a Noruega por no otorgarle el reconocimiento y citó las palabras de Machado cuando dijo que él lo mereció por “poner fin a 8 guerras”. “Por eso tengo tanto respeto por María. Una buena mujer, muy amable”, dijo.

La declaración se produjo en una rueda de prensa en la Casa Blanca, días después de la reunión que ambos sostuvieron la semana pasada.

El comentario surgió en medio de un discurso más amplio sobre el nuevo escenario político venezolano, marcado por la captura de Nicolás Maduro y el respaldo de Washington al Gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras el derrocamiento del líder chavista.

Trump aseguró que su postura hacia Venezuela cambió tras la caída de Maduro, a quien acusó de permitir el envío de “narcotraficantes y prisioneros” hacia Estados Unidos.

“Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela”, dijo, al tiempo que afirmó que su administración ha estado “trabajando muy bien” con el nuevo Gobierno.

Trump se refirió a Maduro como un “dictador” que “a través de las drogas mató a millones de personas” en Estados Unidos y que “envió millones de personas”, incluyendo a “miembros del Tren de Aragua”.

El mandatario también anticipó un giro económico en la relación bilateral. Según explicó, empresas petroleras estadounidenses se están preparando para realizar “inversiones masivas” en el país sudamericano, al que describió como una nación con reservas que “tiene más petróleo incluso que Arabia Saudí”.

El tono del presidente con respecto a Machado a cambiado radicalmente en las últimas semanas. Trump ha pasado de decir que la líder opositora “no tiene el respaldo” de los venezolanos o decir que no la conocía, a abiertamente decir por primera vez que la incluiría en el proceso en Venezuela.

