Trump anuncia que se reunirá con el secretario generar de la OTAN para hablar de Groenlandia

El presidente Donald Trump confirmó un encuentro oficial con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, con el objetivo de tratar la situación estratégica de Groenlandia.

“Tuve una conversación telefónica muy interesante con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, sobre Groenlandia. Acordé una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza”, detalló el mandatario a través de su plataforma Truth Social.

De acuerdo con capturas de pantalla publicadas por el presidente, Rutte manifestó su disposición para alcanzar un acuerdo sobre el territorio ártico. El secretario general también señaló que aprovechará sus intervenciones en la cumbre para resaltar las gestiones de la administración estadounidense en los conflictos de Gaza, Ucrania y Siria, informó EFE.

Seguridad nacional y presencia militar

La postura de la Casa Blanca define a la isla como una pieza clave en el tablero geopolítico actual. Trump afirmó que “Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial: ‘No hay vuelta atrás. ¡En eso todos estamos de acuerdo!'”.

El presidente vinculó la relevancia de Estados Unidos en este asunto con su capacidad bélica, señalando que “Estados Unidos es, con diferencia, el país más poderoso del mundo”, y añadió que la paz global depende de esta posición.

“Gran parte de esto se debe a la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado”, y concluyó que la paz “se logra, sencillamente, ¡con fuerza!”

Amenaza de Trump sobre Groenlandia

El reciente anuncio se produce en medio de la presión por parte del gobierno para ejercer mayor control sobre Groenlandia, territorio bajo soberanía danesa. El argumento gubernamental se basa en evitar que el control de la isla pase a manos de Rusia o China ante un presunto descuido en su vigilancia.

Dinamarca y el gobierno autonómico de Groenlandia han solicitado formalmente a la OTAN el establecimiento de una misión específica en la zona, coincidiendo con la llegada de tropas aliadas para realizar maniobras militares independientes.

