Trump afirmó que llegó el momento de eliminar la “amenaza rusa” de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó este lunes su decisión de intervenir en Groenlandia y argumentó que Dinamarca no ha logrado gestionar la presencia de Rusia en dicho territorio.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario señaló que la inacción danesa ha sido un problema de larga data para la alianza atlántica: “Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará”.

En tal sentido, el gobierno estadounidense sostuvo que es necesario asegurar el control de la isla ártica para evitar que Rusia o China expandan su presencia en la región. El líder republicano reiteró en diversas ocasiones que esta transición de autoridad debe ocurrir “por las buenas o por las malas”, lo que ha generado fuertes críticas.

Medidas de presión económica contra aliados

La administración Trump anunció represalias comerciales relacionadas con Groenlandia. A partir del 1 de febrero, se aplicará un arancel del 10 % a las importaciones provenientes de ocho países de la OTAN como Alemania, Francia, el Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca, que están señaladas por haber enviado tropas a la isla.

La Casa Blanca indicó que este impuesto podría elevarse al 25 % en el mes de junio si los países afectados mantienen su posición actual. La medida busca forzar el respaldo europeo a la estrategia de control sobre el territorio groenlandés.

Ante el anuncio de las tarifas arancelarias, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, manifestó la necesidad de una respuesta conjunta, e informó que convocará a los Estados miembros a una reunión extraordinaria “en los próximos días” con el objetivo de “seguir coordinando” las acciones del bloque frente a las presiones de Washington.

