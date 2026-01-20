Zohran Mamdani dice que apoya abolir ICE por considerar que la agencia perdió su propósito

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que apoya la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al considerar que esta agencia federal perdió su propósito y se ha convertido en una fuente de miedo para la población.

“Estoy a favor de abolir ICE. Lo que vemos es una entidad sin ningún interés en cumplir con su razón de ser”, señaló Mamdani durante una entrevista transmitida este martes en el programa The View, de la cadena ABC.

Acusó a la agencia de “aterrorizar a la gente” sin distinción de estatus migratorio ni respeto por los procesos legales. Aseguró que las acciones de ICE no contribuyen a la seguridad pública y, por el contrario, dañan el tejido social de la ciudad.

@theviewabc New York City Mayor Zohran Mamdani calls to abolish ICE: “What we need to see is humanity… What we’re seeing from ICE is not it, and we have not seen that from them in a long, long time.” #TheView ♬ original sound – The View – The View

Mamdani afirmó que las redadas migratorias “destrozarían” a Nueva York, al afectar a residentes cuyo único “delito”, según dijo, es vivir en la ciudad.

Reiteró asimismo su compromiso de mantener las políticas de ciudad santuario, incluso si eso implica enfrentar posibles represalias financieras por parte del gobierno federal.

“Nuestros valores y nuestras leyes no son moneda de cambio”, sostuvo.

Durante la entrevista, el alcalde también se refirió como “asesinato” al tiroteo en Minnesota en el que murió Renee Good a manos de un agente del ICE.

Mamdani insistió en que su posición responde a una visión de humanidad en la aplicación de las políticas migratorias. “Estoy cansado de despertar cada día y ver nuevas imágenes de personas siendo sacadas de sus casas, de sus autos, de sus vidas. Hay otra forma de abordar la inmigración, y lo que vemos de ICE no es eso”, afirmó.

La aparición del alcalde en The View se produjo un día después de que la copresentadora Whoopi Goldberg criticara al presidente Donald Trump durante el Día de Martin Luther King Jr., por comentarios recientes sobre la población blanca y los derechos civiles, recordó The New York Post.

Las declaraciones del alcalde ocurren en un contexto de creciente tensión por la política migratoria de Trump. Según informó la agencia AP, el Pentágono ordenó que unos 1,500 soldados en servicio activo permanezcan en alerta ante un posible despliegue en Minnesota, donde las autoridades federales llevan a cabo operativos masivos.

La medida se da tras las amenazas del presidente de invocar la Ley de Insurrección para contener protestas contra las redadas, una posibilidad que luego dijo no considerar “por ahora”.

Sigue leyendo:

• Manifestantes se enfrentan en Minneapolis por ofensiva migratoria de Trump

• DHS acusa a autoridades de Minnesota de no respetar órdenes de arresto de ICE

• Activistas irrumpieron en iglesia de Minnesota donde un agente de ICE es pastor; DOJ anuncia una investigación federal