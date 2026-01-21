Champions League: ¿Qué equipos aseguraron clasificar a octavos de final?

La Champions League está a un solo partido de terminar la fase de liga y ya hay dos equipos que lograron la clasificación a octavos de final.

El Bayern Múnich y el Arsenal son los únicos dos equipos que, a falta de una jornada, ya están entre los mejores 16 conjuntos del torneo europeo.

Arsenal ha sido el mejor equipo de la primera fase de Champions con 21 puntos de 21 posibles. El club inglés ha sumado siete victorias con 20 goles a favor y solo 2 goles en contra.

Los únicos dos equipos que pudieron marcarle fue el Inter Milán y el Bayern Múnich, ambos con victoria 3-1 a favor de los Gunners.

Por su parte, el Múnich también está en la segunda fase gracias a su victoria 2-0 ante el Royal Union este miércoles.

Los bávaros ganaron 6 de 7 partidos disputados, siendo la única derrota ante el Arsenal. Pase lo que pase en la última fecha, aseguran estar entre los ocho mejores de la fase de liga.

¿Qué equipos buscan meterse en octavos de final de Champions League?

Solo quedan seis cupos disponibles que otorgan un pase directo a los octavos de final de la Copa de Europa.

El Real Madrid está en el tercer lugar con 15 puntos y necesitará una victoria ante el Benfica como visitante para meterse en la siguiente fase. Un empate o una derrota lo haría depender de otros resultados.

Liverpool tiene el mismo puntaje, aunque con menos goles a favor que el Madrid, y también deberá buscar la victoria ante el Qarabag en Anfield en la última jornada.

Al menos 11 equipos pelearán por un puesto entre los ocho mejores de la tabla de posiciones entre los que se encuentra Barcelona, Chelsea, PSG, Sporting, Newcastle, Manchester City, entre otros.

