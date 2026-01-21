Ter Stegen inicia una nueva etapa en el Girona tras llegar cedido del Barcelona

El portero alemán Marc-André ter Stegen ya se encuentra en Girona para iniciar una nueva etapa en su carrera. El guardameta, que jugará cedido por el FC Barcelona hasta el final de la temporada, aseguró a su llegada a la ciudad deportiva del club rojiblanco que tiene “muchas ganas de empezar”.

El Girona FC compartió este miércoles un video con las primeras imágenes de Ter Stegen como jugador del equipo catalán, en el que se aprecia su recibimiento por parte del entrenador Míchel Sánchez, quien destacó el impacto que puede tener su incorporación en el vestuario.

Girona ocupa actualmente el undécimo puesto de LaLiga EA Sports, luego de encadenar tres victorias consecutivas, y la llegada de Ter Stegen apunta a reforzar la experiencia del plantel en la segunda mitad de la temporada.

Ter Stegen llega a Montilivi en busca de continuidad, luego de quedar relegado por Joan García en el equipo dirigido por Hansi Flick, y con el objetivo de sumar minutos de competencia de cara al Mundial del próximo verano.

Tras disputar 423 partidos oficiales con la camiseta del Barça, el guardameta alemán podría debutar con el Girona el lunes, cuando el equipo reciba al Getafe en el Estadi de Montilivi.

