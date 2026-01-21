Richard Ledezma elige a México y deja la selección de EE.UU para el Mundial 2026

El lateral derecho Richard Ledezma representará a la selección de México y no a la selección de Estados Unidos de cara al Mundial 2026.

Ledezma, actual ficha de las Chivas de Guadalajara, nació en Phoenix (EE.UU) y es de padres mexicanos. El futbolista de 25 años de edad jugó con la selección sub-20 de Estados Unidos y disputó un mundial en esa categoría.

También disputó un partido amistoso con la selección mayor de Estados Unidos en 2020. En su único partido disputó 22 minutos ante el combinado de Panamá.

La Federación Mexicana de Fútbol hizo el anuncio el martes por la noche. El cambio se realizó en la Plataforma de Cambio de Asociación de la FIFA.

USA-Mexico 🇺🇸🇲🇽 dual nationals Richard Ledezma and Brian Gutiérrez have earned their first call-ups for Mexico’s senior national team ahead of non-FIFA date friendlies against Panama & Bolivia.



The squad also includes former USYNT midfielder Obed Vargas. pic.twitter.com/jYhxmpW6NM — USMNT Only (@usmntonly) January 17, 2026

Ledezma fue incluido en la lista de 27 jugadores de México que fue convocada por el técnico Javier Aguirre la semana pasada para jugar partidos amistosos contra Panamá el jueves y Bolivia el domingo.

Richard Ledezma y su paso por Europa

Ledezma pasó las últimas seis temporadas con el PSV Eindhoven, equipo con el que disputó 62 partidos con 2 goles y 2 asistencias.

A principios de 2026, el méxico – estadounidense firmó con las Chivas de Guadalajara y ha sido titular en los tres primeros partidos de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado marcha primero en el torneo y solo ha recibido un gol en contra durante los tres primeros partidos.

Ledezma tiene una oportunidad realista de formar parte del equipo mexicano el Mundial de este año porque Aguirre ha tenido dificultades con la posición de lateral derecho.

El Vasco Aguirre y su cuerpo técnico ha probado a media docena de jugadores en esa posición desde que asumió el equipo en agosto de 2024.

La selección de fútbol de Panamá vuelve a presentarse ante su afición este jueves para enfrentar a México en un partido amistoso fuera de la fecha FIFA. Un encuentro que servirá como prueba para un plantel integrado en su mayoría por jugadores del torneo local.

Sigue leyendo:

Familia colombiana acusa al jugador del PSG Lucas Hernández por supuesta trata de personas

Murió a los 91 años, Lucien Müller, exjugador francés del FC Barcelona y Real Madrid

Senegal regala terrenos y $135,000 dólares a los campeones de la Copa Africana de Naciones