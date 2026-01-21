Gobernadora de Nueva Jersey actúa rápido para congelar las tarifas de servicios públicos

Mikie Sherrill quien asumió el cargo como la 57.ª gobernadora de Nueva Jersey el martes, cumplió de inmediato su promesa de campaña de congelar facturas de servicios públicos poco después de prestar juramento.

La gobernadora asume el mandato como la primera mujer demócrata en dirigir el estado. En su campaña, prometió hacer el estado más asequible y plantar cara al presidente, aunque no nombró directamente a Donald Trump en su discurso.

“Mientras vemos que Washington intenta cerrar la puerta a las oportunidades, a su seguridad, a la educación, a la atención médica, al acceso a buenos empleos, a la innovación y a las inversiones en energía e infraestructura, mientras vemos que se cierran las puertas para las familias, para los trabajadores, para las comunidades vulnerables, mientras intentan hacer retroceder la marea del progreso, no aquí”, manifestó Sherrill.

La también excongresista, piloto de helicóptero de la Marina y fiscal federal, quien cumplió cuatro mandatos, sustituye al gobernador saliente Phil Murphy, también demócrata, cuyo mandato había expirado. Sherrill estuvo rodeada por sus cuatro hijos y su esposo mientras el presidente de la Corte Suprema del Estado, Stuart Rabner, le tomaba juramento en el Centro de Artes Escénicas de Nueva Jersey en Newark.

Su victoria sobre el candidato republicano y aliado de Trump, Jack Ciattarelli, fue la primera en 60 años en que un aspirante del mismo partido que un titular en dos mandatos ganó la gobernación, afirmando al partido al menos tres mandatos consecutivos en el cargo.

En su discurso, Sherill firmó dos órdenes ejecutivas que abordan los costos de la energía y declaran el estado de emergencia. La primera orden otorga a la Junta de Servicios Públicos de Nueva Jersey, que supervisa los servicios públicos regulados, la autoridad de suspender las nuevas solicitudes de incrementos de tarifas.

La segunda orden permite a la agencia pedir la generación de energía solar y de almacenamiento, con el objetivo de reducir los costos de los servicios públicos a largo plazo, informó Gothamist.

“Esto es solo el comienzo. Vamos a abordar la crisis de asequibilidad y vamos a cambiar el statu quo”, manifestó.

De acuerdo con sus declaraciones, la gobernadora prometió una nueva era de resultados concretos y un gobierno competente y con resultados, en vez de una retórica de miedo. Afirmo que su administración se esforzará por ser transparente y servir con compasión.

La victoria de Sherrill infundió confianza a los demócratas de todo Estados Unidos, que buscaban capitalizar el sentimiento anti-Trump y revitalizar a los electores. No obstante, Nueva Jersey enfrenta desafíos fiscales mientras la nueva gobernadora se prepara para presentar su primer plan de gastos finales de febrero.

Los recortes del mandatario republicano a Medicaid podrían dejar al estado con un déficit de $3 mil millones de dólares. Sherrill enfrenta además la presión de intensificar la protección de las comunidades inmigrantes en medio de las medidas represivas del gobierno de Trump.

El gobernador saliente, vetó dos proyectos de ley que restringían cuándo las fuerzas del orden locales pueden ayudar a los agentes de inmigrracion e impedirian que las agencias de salud y gubernamentales compartieran información personal con las autoridades federales. Sin embargo, Murphy firmó una medida para limitar la intervención de los funcionarios de inmigración en escuelas, hospitales y lugares de culto.

Estas disposiciones pretendían codificar la Directiva de Confianza para Inmigrantes emitida por el primer fiscal de Murphy y mantenida en su administración. En la campaña electoral, Sherrill se opuso a la propuesta de Ley de Confianza para Inmigrantes, que convertiría la directiva en ley, alegando que causaría impugnaciones legales.

En este sentido, Dale Caldwell, pastor metodista y expresidente universitario, fue juramentado como vicegobernador de Sherrill.

