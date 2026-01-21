Murió a los 91 años, Lucien Müller, exjugador francés del FC Barcelona y Real Madrid

Un emblema del fútbol europeo murió el pasado martes. Lucien Müller, exfutbolista francés del Real Madrid y FC Barcelona, falleció a los 91 años.

Las causas de la muerte no trascendieron. La noticia fue confirmada por clubes como el Real Madrid y el Stade de Reims.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Lucien Müller, histórico jugador de nuestro club”, indicaron.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Lucien Muller. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 20, 2026

El legado de Lucien Müller

Lucien nació en Bischwiller el 3 de septiembre de 1934. Jugaba como mediocampista y dominó las décadas entre 1960 y 1970. Fue leyenda del Stade de Reims, con quien conquistó la liga francesa en 1960 y 1962.

Tras salir de Francia y en sus últimos años de carrera, Lucien jugó en España. Defendió durante tres temporadas la camiseta del Real Madrid, donde ganó LaLiga en 1963, 1964 y 1965.

En total, jugó 92 partidos. También formó parte de la selección francesa en el Mundial de Inglaterra en 1966. Müller fue de los futbolistas que fichó por el FC Barcelona tras pasar por el Madrid. Con los catalanes ganó la Copa de Ferias de 1966 y la Copa de 1968.

Müller volvió al Reims para una segunda etapa como jugador en la que finalmente se retiró e inició su carrera como entrenador retornando a España. Debutó con el Castellón, club al que dirigió durante cuatro temporadas.

Luego pasó por equipos como Burgos, Zaragoza y Barcelona. Aunque su hito más importante fue con el Mallorca, con quien logró el ascenso a Primera División en la temporada 1982-1983.

Fuera de España, Lucien Müller solo dirigió al AS Monaco por tres temporadas. Ganó la Copa de Francia en 1985. Finalmente, regresó a España para retirarse de manera definitiva en el Castellón en 1992.



