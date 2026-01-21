Organizaciones civiles exigen al Congreso recortar fondos de ICE y CBP

Varias organizaciones de derechos humanos hicieron un llamado urgente al Congreso de los Estados Unidos para rechazar el proyecto de ley de presupuesto de Seguridad Nacional para el año fiscal 2026. La propuesta busca aumentar los recursos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP), en un contexto de cifras récord de muertes bajo custodia federal.

Según los grupos civiles, este “cheque en blanco” ha permitido que ICE alcance una capacidad para detener a más de 100,000 personas y contratar 80,000 nuevas camas en prisiones migratorias. Denuncian que estos fondos provienen de recortes en servicios críticos como salud, alimentación, vivienda y educación. El Congreso ya ha otorgado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) unos 170 mil millones de dólares.

Alerta por muertes bajo custodia federal

El año 2025 fue calificado como el más mortífero en el sistema de detención, mientras que en lo que va de enero de 2026 ya han fallecido seis personas bajo custodia de ICE. Las organizaciones vinculan este aumento de la mortalidad con la agresividad de las políticas actuales.

“El Congreso no debería proporcionar ni un centavo más para el asalto violento de la administración Trump contra nuestras comunidades en todo el país. Sabemos que las operaciones mortales de arresto y detención solo aumentarán mientras ICE y la Patrulla Fronteriza tengan un cheque en blanco para operar”, declaró Jesse Franzblau, quien pertenece al Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes

Advierten que “nadie está a salvo” bajo custodia de ICE

Las agrupaciones señalan que el presupuesto actual no establece límites para evitar que los agentes federales actúen sin supervisión. En tal sentido, Marisol Hernández, de la organización Detention Watch Network, advirtió sobre las acciones de ICE.

“ICE mata, punto final. Décadas de evidencia ilustran que nadie está a salvo bajo la custodia de ICE. Con un número récord de personas detenidas y un número récord de muertes bajo custodia de ICE… la cruel agenda de detención y deportación masiva de Trump se está ejecutando a expensas de que los estadounidenses reciban atención médica vital”, señaló.

Por su parte, Amy Fischer de Amnistía Internacional Estados Unidos, calificó de vergonzoso que se otorguen millones de dólares adicionales a agencias con historiales de abusos: “El Congreso tiene la obligación de no financiar violaciones de derechos humanos y, en cambio, debería recortar los fondos de ICE y crear límites contra el comportamiento ilegal de la agencia”.

