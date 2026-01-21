Protestas toda esta semana frente a la residencia del senador Chuck Schumer en Brooklyn: “no ceda a Trump”

Tras los sucesos de violencia extrema desatados en Minneapolis, el asesinato de Renee Nicole Good, el uso de gases lacrimógenos en protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la escalada de operativos migratorios en Nueva York, activistas de una coalición de organizaciones de la Gran Manzana llevarán a cabo, durante toda esta semana, protestas frente a la residencia del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. El objetivo es presionar al caucus demócrata para que se tomen medidas que permitan cortar cualquier financiamiento adicional a la policía migratoria federal en el próximo presupuesto.

En años anteriores, activistas neoyorquinos también han llevado a cabo “plantones” frente a la residencia del legislador neoyorquino, ubicada en el 9 Prospect Park West de Brooklyn, para exigir reformas que le dieran un camino a la ciudadanía a 10 millones de indocumentados, cuando los demócratas han ostentado la mayoría en ambas cámaras.

Las protestas que también llegarán hasta la oficina legislativa del congresista en Manhattan, están siendo lideradas esta vez por Indivisible Brooklyn, Target Majority NYC, Staten Island Action Coalition, Inwood Indivisible, Downtown Nasty Women NYC, entre otras organizaciones.

“Corten el terror de ICE. Bajo ninguna circunstancia Chuck Schumer, como líder de la mayoría del Senado, debe hacer concesiones a Trump ni a los republicanos cómplices que lo apoyan. Durante el último año, los neoyorquinos lo han visto ceder una y otra vez. Esta vez, los habitantes de Nueva York, Minnesota y de todo el país confían en que el senador utilice su poder para defender nuestros derechos, nuestra seguridad y nuestras libertades. No debe ceder”, exigieron portavoces de Indivisible Brooklyn en un comunicado.

Indivisible Brooklyn forma parte de un movimiento nacional que nació en 2016 como una plataforma para que ciudadanos presionaran a sus miembros del Congreso en defensa de valores progresistas. Desde entonces se ha convertido en una red amplia de grupos locales que organizan acciones comunitarias en todo el país.

En el borde: acuerdo o cierre

El 26 de enero marca el regreso oficial de los congresistas a su trabajo, después de un receso de las Fiestas de Fin de Año.

La tarea que viene es enfocarse en las negociaciones de doce grandes proyectos de ley presupuestarios, que deben pasar antes del 30 de enero, incluyendo un proyecto de ley de gastos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en medio de la creciente tensión en el Capitolio tras el asesinato de una mujer de Minnesota por un agente de ICE.

El Congreso tiene muy poco tiempo entre el 26 y el 30 de enero para lograr acuerdos y aprobar leyes que mantengan al gobierno funcionando. Si no se logran, es probable que ocurra otro cierre parcial del gobierno con efectos en servicios públicos y los salarios de los empleados federales.

La reacción de los demócratas al tiroteo de ICE en Minnesota, que la secretaria de DHS, Kristi Noem, y la Casa Blanca han defendido, podría representar un problema para los republicanos en el Congreso, quienes necesitarán al menos algunos votos demócratas para financiar al gobierno, incluido el DHS, antes del 31 de enero o se arriesgarán a un cierre parcial del gobierno.

Demócratas exigen condiciones

Se pudo conocer que los demócratas progresistas en la Cámara de Representantes y el Senado están pidiendo a su partido que se mantenga firme en su oposición a un proyecto de ley de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a menos que incluya condiciones, como exigir que los agentes porten identificación, limitar a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza a la frontera y exigir órdenes judiciales para arrestar a sospechosos en casos de inmigración.

Denuncian que Trump está utilizando tácticas autocráticas al desplegar agentes enmascarados en las ciudades para intimidar a los estadounidenses que no lo apoyan.

“Los demócratas no pueden votar a favor de un presupuesto del DHS que no frene la creciente ilegalidad de esta agencia”, escribió el senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut que supervisa el DHS, en X después del tiroteo en Minneapolis.

Sin embargo, en esta materia específica no se ha conocido una posición clara del senador Schumer.

En los hechos, Schumer es uno de los congresistas más influyentes del país, con gran capacidad para decidir la agenda legislativa y negociar acuerdos con la Casa Blanca y los republicanos.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, dijo la semana pasada al presidente Donald Trump, durante una reunión, que las actividades de ICE en las ciudades estaban “aterrorizando a las comunidades”.

Asimismo, expresó al presidente que sus acciones son peligrosas y ponen en riesgo a miles de estadounidenses.

Este legislador está en el Congreso desde 1999.

Las protestas que vienen: