Representante demócrata liderará proyecto de ley para limitar capacidad del DHS para detener migrantes

La congresista Delia Ramírez, representante demócrata por Illinois, anunció este miércoles la presentación de una propuesta legislativa diseñada para bloquear los recursos económicos destinados a la detención y vigilancia de inmigrantes por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El proyecto de ley busca desmantelar el sistema de centros de detención actuales, así como prohibir la apertura de nuevas instalaciones bajo el control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó NBC News.

La iniciativa de Ramírez propone que los fondos actualmente asignados a la infraestructura de detención del DHS puedan ser transferidos a programas de salud y bienestar social. Específicamente, que el dinero se redirija a servicios de vivienda, atención médica y asistencia social en las comunidades más impactadas por las políticas migratorias vigentes.

“Creen que no hay límite a lo que pueden hacer, que no hay límite a su ilegalidad y que mientras estén enmascarados y el presidente siga justificándolos y llamándolos héroes… pueden hacer cualquier cosa”, señaló la legisladora demócrata.

Estrategia frente a la mayoría republicana

Pese a que los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes, lo que dificulta la aprobación inmediata de la ley, Ramírez sostiene que es crucial establecer una postura clara antes de las elecciones intermedias y un posible cambio de liderazgo.

“Se escucha la desesperación de nuestra gente una y otra vez. ¿Qué dicen? ‘¿Qué demonios está haciendo el Congreso? ¿Por qué no nos defiende? ¿Quién lucha por nosotros? ¿Quién nos defenderá? ¿Cómo es posible que esto sea legal?’”, apuntó la congresista.

Tensiones y protestas por represión de ICE

La presentación del proyecto de ley se produce en un clima de alta tensión tras la muerte de Renee Nicole Good en Minnesota el pasado 7 de enero, presuntamente a manos de un agente de inmigración de ICE. El incidente ha provocado manifestaciones en Minneapolis y enfrentamientos entre civiles y autoridades migratorias en Chicago.

“Esperar hasta enero del próximo año para empezar a presentar, conseguir apoyo y argumentar esto es demasiado tarde para nosotros”, enfatizó la congresista Ramírez ante la necesidad de actuar con rapidez.

