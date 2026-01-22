Anuncian la fecha de estreno de La Casa de los Famosos 6 

La cadena de televisión Telemundo anunció la fecha de estreno del reality show La Casa de los Famosos 6. El programa de telerrealidad, según anunciaron, llegará a la pantalla el próximo 17 de febrero.

En una publicación en Instagram dijeron que la “telenovela de la vida real” está a punto de estrenarse. “Ustedes son los fans más creativos. Gracias por inspirarnos con sus ideas. Son lo máximo. Ya tenemos fecha de la nueva temporada, qué emoción”, escribieron.

Con este mensaje, comienza el conteo regresivo para conocer a un nuevo grupo de habitantes, que estarán encerrados durante varias semanas para enfrentar varios retos y además adaptarse a la convivencia.

En la imagen publicada, aparecieron Jimena Gállego y Javier Poza, conductores del show, quienes se encargarán de contar una vez más cada una de las incidencias de la competencia.

La emoción ha sido tal que ya muchos seguidores del programa comenzaron a decir a quién quieren ver en La Casa de los Famosos 6. “Queremos ver a la reina Melissa Gate, la reina de los contenidos”, “Queremos votaciones internacionales de cualquier país sin tener que usar VPN. Apoyamos a Melissa Gate desde muchos países”, “Amo, para volver a pelearme con desconocidos. Ese es mi súper poder. Gracias”.

Otros escribieron: “¿Con quién hay que pelear para defender a Melissa Gate si ella esta en esta temporada? Espero que sí, porque si Telemundo me responde con un emoji que la identifique, ya sabemos que ella está más que confirmada. Telemundo, ¿te atreves o miedo?”, “Esperando lista para ver esta temporada ojalá estén verdaderos famosos”.

La Casa de los Famosos se ha convertido en un exitoso programa para la cadena Telemundo. Durante varios años, distintas celebridades se han sumado a esta experiencia, en la que han resultado como ganadores Alicia Machado, Ivonne Montero, Madison Anderson, Maripily Rivera y Carlos “Caramelo” Cruz.

Sigue leyendo:

· La Jefa reaparece para hablar de los próximos habitantes de La Casa de los Famosos

· ‘Ganó el rey de los animales’: exparticipantes de La Casa de los Famosos se burlan de Alfredo Adame tras su victoria en La Granja VIP

· Alfredo Adame revela su tenso vínculo con Pati Chapoy: “Le sé muchas cosas”