La Jefa reaparece para hablar de los próximos habitantes de La Casa de los Famosos

Un nuevo video de La Jefa fue compartido este lunes para hablar de los nombres que han filtrado en redes sociales de posibles habitantes de La Casa de los Famosos 6.

A pocas semanas de que la competencia llegue a la pantalla de Telemundo, la dueña de la mansión habló del nuevo cast.

“Estamos a solo semanas de comenzar la sexta temporada de la telenovela de la vida real, La Casa de los Famosos, y en las redes he notado que ustedes, los cibernautas andan especulando sobre quiénes serán los habitantes de mi casa”, dijo.

En el video mostraron a figuras como Paco Pizaña, Norkys Batista y Laura Zapata, pues hay insistencia de que ellos estarán en el programa de telerrealidad. Sin embargo, no es algo confirmado.

También mostraron a artistas con experiencia en realities de Telemundo como Nievelis González, quien ha estado en otras competencias como Los 50 y La Isla: Desafío Extremo.

La Jefa también habló de algunas personas que tienen un legado importante por su familia, como Romina Marcos.

Otra de las que se vio fue Celinee Santos, ex reina dominicana de belleza, quien para muchos podría formar parte del reality show.

“Puede ser que hasta algún conductor de las galas reciba invitación”, indicó La Jefa, abriendo la posibilidad para que se sumen Javier Poza, Jimena Gállego o exconductores como Héctor Sandarti o Nacho Lozano.

Pese a todo el ambiente de intriga que se ha generado, la Jefa afirmó: “Lo único que les puedo decir es que todo será revelado muy pronto, pero solo yo, La Jefa, conozco los nombres de los habitantes que serán responsables de las intensas estrategias, alianzas, traiciones y protagonistas de tantas emociones que se viven día a día en La Casa de los Famosos”.

Sigue leyendo:

· Alfredo Adame revela varios intentos de abuso durante su adolescencia

· ‘Ganó el rey de los animales’: exparticipantes de La Casa de los Famosos se burlan de Alfredo Adame tras su victoria en La Granja VIP

· Alfredo Adame revela su tenso vínculo con Pati Chapoy: “Le sé muchas cosas”