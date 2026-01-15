Construyó la casa perfecta dentro de una cueva en China: tiene agua, luz y plantas (Video)

Una youtuber llamada Qingyunji, conocida por documentar la vida montañosa de China, descubrió algo fantástico: una casa construida dentro de una cueva, completamente funcional y habitada por generaciones por una misma familia.

La vivienda, oculta entre la vegetación, está protegida por un acantilado de las montañas de Lichuan, en la provincia china de Hubei. Aunque se encuentra a unos 300 metros de la carretera más cercana, no es visible desde el asfalto y es necesario subir una pendiente pronunciada para llegar a ella.

Dicha condición de la casa ha sido clave para preservar su aislamiento y su estilo de vida, que en elementos básicos, parece que no tendría nada que envidiar de otras.

Así es la casa que funciona dentro de una cueva en China

La historia de esta vivienda se remonta a casi un siglo atrás. Los padres de Yang, quien actualmente reside en ella, se establecieron en la cueva hace aproximadamente 100 años. Sin embargo, tras la muerte de los padres, los cinco hermanos de Yang se mudaron a pueblos cercanos, dejando la casa en manos de quien decidió permanecer.

Yang, el último guardián del increíble hogar desde hace 50 años, mantiene un huerto donde cultiva plantas medicinales que luego vende en los pueblos cercanos. No utiliza pesticidas ni productos químicos, lo que refuerza la idea de autosuficiencia que define su día a día.

La casa está construida justo en la boca de la cueva, utilizando piedra, adobe y madera, materiales que se adaptan a la forma natural del acantilado. No hay señales de remodelaciones modernas ni ampliaciones forzadas. Según explica Yang, la vivienda fue levantada poco a poco, aprovechando los recursos del entorno, incluido el pasto que crece en los alrededores.

Estratégicamente, y por algo de suerte, la cueva funciona como una protección natural. En invierno, el interior se mantiene templado; en verano, el ambiente es fresco. La roca actúa como un regulador térmico que mantiene una temperatura estable durante todo el año.

Además, la orientación permite que la luz solar entre sin dificultad, mientras que la lluvia no penetra en el interior.

El audio original del video es en idioma chino mandarín, pero puedes activar los subtítulos en español.

La vivienda cuenta con agua cristalina y óptima electricidad

En el interior de la cueva, se observa en el video, hay varias pozas naturales alimentadas por filtraciones constantes de la montaña. Yang recoge esa agua y la almacena en depósitos para su uso diario. El agua nunca escasea, asegura su habitante.

Asimismo, a pocos metros de la casa hay un poste eléctrico que suministra energía tanto a esta vivienda como a otras zonas cercanas. Gracias a ello, Yang cuenta con luz eléctrica para las tareas básicas del día a día.

Por si fuese poco, para cocinar y calentar agua utiliza una estufa de leña. La madera la recolecta él mismo en los alrededores cuando el tiempo se lo permite. Durante años, la familia también crió vacas y cerdos, cuyos antiguos corrales aún pueden verse cerca de la vivienda. Sin embargo, Yang no pudo mantener solo ese ganado.

Para el hombre la cueva no es una limitación ni una rareza, sino su hogar, un espacio que le ha dado refugio, recursos y estabilidad durante toda su vida.

