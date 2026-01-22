Daniel Elbittar critica a Fernando Carrillo: ‘Es una de las personas más odiadas en Venezuela’

El actor venezolano Daniel Elbittar se mostró muy molesto con Fernando Carrillo por su apoyo hacia Nicolás Maduro, quien fue extraído de Venezuela el pasado 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores y posteriormente trasladado a Nueva York para ser enjuiciado.

El artista habló con varios reporteros de la situación que atraviesa el país, que se ha visto sumido en una profunda crisis política, económica y social durante años. “Estamos viendo la luz al final del túnel”, dijo a varios reporteros, según se vio en un video publicado por De Primera Mano.

Además, comentó que espera que muy pronto regrese la libertad al país.

Daniel Elbittar critica a Fernando Carrillo

Luego de esto, le preguntaron sobre Fernando Carrillo y afirmó: “Es una de las personas más odiadas en Venezuela. Nadie le cree, es patético lo que está haciendo y está defendiendo lo indefendible”.

En su opinión, su colega no tiene trabajo y eso hizo que respaldara al chavismo. “No lo están contratando en ningún lado, la única opción que tiene es seguir hablando del chavismo y apoyar a una dictadura y todo lo que esto conlleva”, destacó.

Daniel Elbittar cree que el famoso ya está identificado por la gente como una persona que dice mentiras y discursos falsos.

Durante años, Fernando Carrillo se ha convertido en un vocero del chavismo, dando apoyo a Maduro y a varios de los funcionarios del gobierno venezolano.

Recientemente ha dicho también que Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada, fue el amor de su vida, otra declaración que ha alborotado las redes sociales, debido a su insistencia en apoyar a quienes son señalados por una parte de la población venezolana como los causantes del deterioro del país.

