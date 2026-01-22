Hinchas de Alianza Lima irrumpen en entrenamiento tras denuncia de abuso sexual contra jugadores (Video)

Tres futbolistas peruanos (Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña) fueron denunciados ante la justicia argentina por un presunto caso de abuso sexual, según informó este jueves el noticiero Otra Mañana, emitido por el canal argentino A24.

De acuerdo con el reporte, la acusación fue presentada por una joven de 22 años, de nacionalidad argentina, en la que se denunciaron que los hechos que habrían ocurrido durante la estadía de Alianza Lima en Montevideo, en el marco de la gira realizada para disputar la Serie Río de la Plata 2026.

Tras la publicación de la noticia, un numeroso grupo de hinchas del Alianza Lima decidieron tomar la justicia con sus propias manos y la mañana de este jueves se presentaron en el Estadio Alejandro Villanueva con la intención de ingresar al campo principal y confrontar a los jugadores, mientras el plantel realizaba una sesión de entrenamiento.

🇵🇪 La barra de Alianza Lima irrumpio en Matute, para ir a buscar a los jugadores, Paolo Guerrero y Luis Advincula habrían sido agredidos.



Esto tras la noticia del presunto abuso sexual de Zambrano, Peña y Trauco a 2 chicas Argentinas, ocurrido en Montevideo, Uruguay. pic.twitter.com/FaDpXHerYv — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) January 22, 2026

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que los hinchas lograron acceder al estadio por una de las puertas. Según versiones periodísticas, los aficionados encararon de forma violenta a los futbolistas e incluso se menciona una presunta agresión contra jugadores como Luis Advíncula y Paolo Guerrero, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

En la denuncia, la joven habría explicado que “el temor, la confusión y el hecho de encontrarse en otro país influyeron en su decisión de no denunciar en Montevideo”.

Hasta el momento, los jugadores involucrados no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones. Sin embargo, el club peruano emitió un comunicado oficial en donde informó que suspendió “indefinidamente” a los jugadores acusados, asegurando que está dispuesto a colaborar con las autoridades en lo que sea necesario.

