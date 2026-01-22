Precuela de ‘Legally Blonde’ estrenará en julio

Este miércoles se ha hecho oficial la fecha de estreno de ‘Elle’, la serie precuela de ‘Legally Blonde’. La serie estará disponible a través de Amazon Prime Video a partir del 1 de julio.

Además del anuncio de la fecha de estreno, Prime Video informó que ya la serie había sido renovada para una segunda temporada, lo que quiere decir que la plataforma y sus productores apuestan a que la historia será todo un éxito.

Supuestamente, la segunda temporada de la serie está en desarrollo y se comenzará a filmar durante la primavera de este año.

‘Elle’ contará la historia de la icónica Elle Woods antes de entrar a Harvard y convertirse en abogada. La historia tendrá como contexto su época de instituto durante los años 90.

Reese Witherspoon, quien se encargó de dar vida al personaje durante las dos películas, es parte de este proyecto como productora ejecutiva. Sobre esto, dijo a ‘Variety’: “Veinticinco años después de que el mundo conociera a Elle Woods, es un sueño hecho realidad compartir la historia de cómo se convirtió en la fuerza imparable de la que todos nos enamoramos”.

Witherspoon también estuvo muy involucrada durante el proceso de búsqueda de la actriz que interpretaría a una adolescente Elle Woods. La elegida fue Lexi Minetree, una joven con experiencia en teatro y que ha participado en algunas series de televisión como ‘Law & Order: SVU’ y ‘The Paramedic Who Stalked Me’.

June Diane Raphael interpretará a su madre, Eva, y Tom Everett Scott será su padre, Wyatt. El elenco está completado por James Van Der Beek, Chandler Kinney, Jacob Moskovitz y Gabrielle Policano.

La dirección de los primeros episodios de la serie estuvieron a cargo de Jason Moore, conocido por haber estado al frente de todas las películas de ‘Pitch Perfect’. Además, la producción general es de Laura Kittrell.

Sigue leyendo:

• Netflix revela ‘KPop Demon Hunters’ es la película más vista en la plataforma

• La película de Matt Damon y Ben Affleck lidera las listas a nivel global

• ‘Zootopia 2’ entra en la lista de las 10 películas más taquilleras de la historia