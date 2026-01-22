Trump demanda por $5,000 millones a JPMorgan por cierre de cuentas bancarias

El presidente Donald Trump inició este jueves una demanda civil por $5,000 millones de dólares contra JPMorgan Chase, el mayor banco del país, al que acusa de haberle retirado servicios financieros tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La acción legal fue presentada en un tribunal estatal de Miami, según confirmó la propia entidad bancaria a EFE. El recurso fue introducido por el abogado del mandatario, Alejandro Brito, en representación de Trump y de varias de sus empresas.

En el documento judicial, el presidente sostiene que el banco cerró sus cuentas de manera unilateral, sin previo aviso y sin ofrecer mecanismos de corrección, lo que —según la demanda— constituyó una violación de sus propios principios internos.

Además, el texto acusa a la institución financiera de haber incurrido en discriminación política, no solo contra Trump, sino también contra la Organización Trump, empresas afiliadas y miembros de su familia. La demanda señala que el banco nunca explicó formalmente las razones de su decisión.

JPMorgan Chase respondió públicamente al litigio pocas horas después. A través de una portavoz, la firma aseguró que considera que la demanda carece de fundamento, aunque afirmó que respetará el proceso judicial.

“Lamentamos que el presidente Trump haya decidido demandarnos, pero creemos que la acción legal no tiene mérito”, señaló la entidad, que insistió en que será en los tribunales donde se dirima el conflicto.

El banco rechazó de forma categórica que sus decisiones respondan a criterios ideológicos. Según su versión, las cuentas se cierran únicamente cuando representan riesgos legales o regulatorios para la compañía.

“JPMorgan Chase no cancela servicios por razones políticas o religiosas”, indicó la portavoz, quien explicó que en algunos casos las normas regulatorias obligan a actuar incluso cuando la empresa preferiría no hacerlo.

La institución añadió que ha solicitado tanto a la actual Administración como a gobiernos anteriores una revisión de las reglas que —afirma— colocan al sector bancario en situaciones complejas frente a clientes de alto perfil.

En ese contexto, la vocera expresó el respaldo del banco a los esfuerzos del Gobierno para evitar que el sistema financiero sea utilizado como una herramienta de presión política.

Trump lo advirtió

Trump ya había adelantado la presentación de esta demanda el sábado pasado, cuando afirmó en su red social Truth Social que JPMorgan había cerrado o limitado sus cuentas tras los disturbios ocurridos en Washington en 2021.

Aquellos hechos se produjeron luego de un mitin del entonces presidente, mientras el Congreso certificaba la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

Una comisión especial del Congreso concluyó posteriormente, tras más de un año de investigación y más de mil testimonios, que Trump fue la “figura central” de un intento coordinado para revertir el resultado electoral, una acusación que el mandatario ha rechazado de forma reiterada.

El caso ahora quedará en manos de la justicia estatal de Florida, que deberá determinar si procede la demanda presentada por el presidente contra la mayor institución bancaria del país.

Con información de EFE.

