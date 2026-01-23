‘Cintura cero’: la operación en tendencia que se hizo Yailin La Más Viral 

Yailin La Más Viral ha causado revuelo con una transformación en su cuerpo en la que lució una diminuta cintura, una operación que, según algunos expertos, podría traer consecuencias más adelante si no se hace con profesionales.

El cirujano plástico José Vitto habló en el programa La Mesa Caliente de esta operación y qué consecuencias puede traer a quien se la haga.

“Cualquier cirugía tiene sus riesgos; lo importante es siempre hacer una evaluación previa con un especialista. Es importante seleccionar muy bien al médico, pero también al paciente. Esta cirugía es segura siempre y cuando sea usada con la técnica adecuada, en una buena clínica, con manos expertas y una buena selección de pacientes”, afirmó.

¿Qué operación se hizo Yailin La Más Viral?

Aylín Mujica le preguntó al experto qué pasaba si Yailin La Más Viral se embaraza de nuevo o cómo lucirá su figura en unos años. Ante esto, Vitto señaló: “Siempre va a ganar la biología. El envejecimiento y el embarazo van a hacer modificaciones en el futuro, se haya o no se haya operado”.

Vitto señaló también: “La cirugía está en tendencia, desde hace muchos años se hablaba de este tipo de cirugía. Lo único que es más reciente es la técnica ultrasónica, que es menos invasiva y más segura, pero obviamente sí está muy en tendencia”.

Insistió en que no todas las personas son candidatas a esta cirugía, debido a algunas condiciones de su cuerpo.

El cirujano indicó que esta operación no es reversible y por eso cree que es muy importante que la paciente se sienta segura del cambio que sufrirá su figura.

Otra famosa que se sometió a un procedimiento similar fue Manelyk González, creadora mexicana de contenido, quien ha lucido su nueva figura y ha dejado a muchos sin palabras por el resultado que obtuvo.

