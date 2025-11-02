Excorresponsal de Al Rojo Vivo dijo que renunció a Telemundo para no hacer reportajes de Yailin 

Laura de la Nuez, experimentada periodista cubana, contó cómo fue su experiencia en la cadena Telemundo, en donde estuvo como corresponsal para el programa Al Rojo Vivo y cuáles fueron las razones por las que no siguió trabajando para el show.

“Uno siempre ve trabajar con una cadena internacional como algo grande, importante y cuando tú formas parte de eso dices ‘oh, lo logré’ y después cuando estás dentro no te das cuenta de la importancia que tiene eso”, comentó en una entrevista con Sandra Palmett.

En la entrevista, dijo que el ser corresponsal es todo un reto por la búsqueda de noticias en situaciones difíciles como un ciclón. “Cuando tú ves todas esas cosas que tú estás ahí, todo cambia y es diferente. Eso me dio dar un paso muy importante en mi carrera”, afirmó.

Durante varios años, Laura de la Nuez obtuvo muchos aprendizajes de Telemundo, haciendo periodismo de calidad. Sin embargo, llegó el momento de cerrar este ciclo y explicó sin tapujos las razones.

“Me voy porque comienza una situación bastante complicada con la televisión en general, pero particular con la de los Estados Unidos. El entretenimiento comienza a ser el centro de la atención. Mi forma de ser no me permite ser seguidora de cierta forma del entretenimiento. A mí toda la música me gusta, pero el ritmo, no todas las canciones y todas las letras, me gustan”, comentó.

Justamente, por esa solicitud que le hizo una jefa, de comenzar a hacer material sobre entretenimiento, decidió irse de Telemundo.

“Comencé a trabajar las otras cosas, respirando profundo y tratando de hacer mi mayor esfuerzo porque al final la audiencia es la que lleva el paso”, indicó.

Sin embargo, comenzaron solicitudes que no le gustaron, como quien se había teñido el pelo primero, si Karol G o Yailin. “En ese tiempo Anuel estaba en el medio, yo no sabía quién era Karol G y menos quién era Yailin, así que tuve que empezar por ahí. Eso fue hace unos años cuando Karol G comenzaba y Yailin nada”, recordó.

Después de esto, le pidieron que hiciera una entrevista a las personas que le trabajaba las pelucas a Yailin.

“De Yailin me tocaron muchos trabajos, también estaba el tema de Tekashi cuando todo el asunto de la violencia intrafamiliar. Esa parte me gustó porque pude tratarlo desde varios puntos de vista”, sostuvo.

Pero hubo un punto en el que el trabajo se hizo insostenible cuando Yailin se presentó ante la justicia en República Dominicana para declarar por las presuntas agresiones de su ex. Según comentó Laura, fue una cobertura difícil que hizo poner punto final a su experiencia laboral con Telemundo.

“Me sentí que no era mi perfil, que había tantas cosas relacionadas con ese perfil, a esa parte del entretenimiento y dije creo que ya está bueno. Yo seguía proponiendo cosas interesantes de República Dominicana que se podían exponer e incluso cantantes maravillosos que han hecho buenas cosas, pero eso no era interesante (para ellos)”, sostuvo.

Aseveró que no está directamente con la corresponsalía, pero sí puede trabajarle en otros hechos que necesiten de su experiencia periodística.

