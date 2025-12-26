Yailin La Más Viral sube fotos navideñas y en una aparece Anuel AA

Yailin La Más Viral, cantante dominicana, subió una foto en la que aparece su ex Anuel AA cargando a Cattleya, la hija que tienen en común. Sin embargo, hay quienes creen que usó herramientas digitales para obtenerla y que en realidad no estuvieron juntos el 24 de diciembre.

La publicación se dio poco después de la Navidad y sirvió como muestra de que ambos han intentado superar sus diferencias por el bienestar de su niña.

“Hija querida, eres mi alegría diaria y mi mayor orgullo. Tu sonrisa ilumina mis días y tu corazón hace el mundo más bonito. Siempre recuerda cuánto te amo y lo especial que eres para mí”, escribió la intérprete de Bing Bong en la descripción de su carrusel.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de apoyo. Los fanáticos han celebrado ver a Cattleya rodeada de amor. Sin embargo, también hay quienes aseguran que la imagen fue hecha con inteligencia artificial en un intento por tener un momento así para su niña.

“Deja de publicar a ese hombre ajeno”, “Bueno, gente, ese es el papá de su hija y ella quiere que su hija tenga ese recuerdo de Navidad, aunque sea en foto, ¿cuál es el problema?”, “Con lo único que ella sabe sonar, Anuel AA”, escribieron algunos usuarios.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Lo de Anuel lo fue todo, lo tiene que poner con IA porque de lo contrario no hay vida”.

Hasta el momento, ni Yailin ni Anuel han confirmado si el encuentro fue presencial o si, efectivamente, se trata de una edición digital avanzada.

En el pasado, la dominicana ha tenido una relación bastante complicada con su ex Anuel AA, principalmente por los señalamientos que han hecho a través de las redes sociales. Yailin llegó a denunciar públicamente supuestos maltratos físicos y falta de apoyo económico por parte del puertorriqueño durante su embarazo, mientras que el puertorriqueño respondió con críticas hacia el entorno de la cantante.

Sigue leyendo:

· La controversia que hay con Yailin La Más Viral por sus presentaciones en Europa

· Yailin La Más Viral es criticada por no presentarse en festival en Europa

· Yailin ‘La Más Viral’ reflexiona sobre su transformación personal y deseos artísticos