Cómo y dónde votar por tu favorito en ¿Apostarías por mí? 

Cada semana habrá un grupo de nominados en el reality show ¿Apostarías por mí? y el público es determinante, ya que con su voto puede ayudar a que su pareja favorita siga en competencia.

El proceso para seleccionar a tus jugadores predilectos es muy sencillo y te lo explicamos paso a paso para ayudar a tus habitantes.

Pasos para votar:

Descarga la App: Primero, baja la app de ViX, que es gratuita. Busca el show: Posteriormente, entra a ViX y busca en la sección ‘¿Apostarías por mí?’ o escanea el código que aparece durante el show, el pre-show y el post-show Horarios: Solo se puede votar desde el jueves hasta el domingo Emite tu voto: Por último, seleccionas a la pareja que quieres salvar y le das a enviar voto.

En la página web de Univision explican que con tu suscripción a ViX Premium puedes votar hasta 10 veces por tu pareja favorita.

En la primera semana del reality show, los nominados son: Alina Lozano y Jim Velásquez; Adrián Di Monte y Nuja Amar y Laysha y El Malito.

¿En qué consiste Apostarías por mí?

Se trata de un reality show grabado en Brasil, en el que 12 parejas conviven en una villa y deben superar una serie de retos para demostrar la confianza y el amor que se tienen.

Toda la convivencia es grabada las 24 horas del día, los siete días de la semana, una oportunidad para que el público conozca la dinámica de las distintas relaciones y conozca también los detalles de sus amoríos.

Alejandra Espinoza y Alan Tacher son los encargados de la conducción de la competencia, en la que participan como analistas Cecilia Galliano, Lupillo Rivera y Jorge Lozano.

Sigue leyendo: