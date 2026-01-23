EE.UU. destruyó otra presunta narcolancha en el Pacífico: dos muertos y un sobreviviente

Estados Unidos destruyó este viernes un nuevo bote supuestamente operado por organizaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico. Dos tripulantes murieron y uno sobrevivió.

El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutarla nueva misión bajo el marco del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un vídeo.

La embarcación se conducida por el Pacífico Oriental y era conducida por tres personas que las fuerzas armadas identifican como narcotraficantes.

El Comando Sur detalló que tuvo que activar el sistema de búsqueda y rescate para localizar al sobreviviente.

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026

Este es al menos el segundo ataque en aguas internacionales desde el 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó en Caracas a Nicolás Maduro, y en total suman más de 35 ataques de este tipo contra embarcaciones desde agosto de 2025.

El Comando Sur ha eliminado a más de 110 personas durante estos ataques, mismos que han provocado críticas en el país norteamericano y la comunidad internacional por el uso de la fuerza militar bajo la Administración del presidente Donald Trump.

