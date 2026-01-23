EE.UU. destruyó otra presunta narcolancha en el Pacífico: dos muertos y un sobreviviente
La embarcación se conducida por el Pacífico Oriental y era conducida por tres personas que las fuerzas armadas identifican como narcotraficantes
Estados Unidos destruyó este viernes un nuevo bote supuestamente operado por organizaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico. Dos tripulantes murieron y uno sobrevivió.
El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutarla nueva misión bajo el marco del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un vídeo.
La embarcación se conducida por el Pacífico Oriental y era conducida por tres personas que las fuerzas armadas identifican como narcotraficantes.
El Comando Sur detalló que tuvo que activar el sistema de búsqueda y rescate para localizar al sobreviviente.
Este es al menos el segundo ataque en aguas internacionales desde el 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó en Caracas a Nicolás Maduro, y en total suman más de 35 ataques de este tipo contra embarcaciones desde agosto de 2025.
El Comando Sur ha eliminado a más de 110 personas durante estos ataques, mismos que han provocado críticas en el país norteamericano y la comunidad internacional por el uso de la fuerza militar bajo la Administración del presidente Donald Trump.
