El raro fenómeno que dejó “bolas de nieve” naturales en calles del norte de Nueva York

Las calles de Chili, un suburbio de Rochester, en el norte del estado de Nueva York, amanecieron esta semana cubiertas por miles de extrañas formaciones cilíndricas de nieve que parecían colocadas a propósito. Sin embargo, no hubo intervención humana: se trató de un fenómeno natural extremadamente raro conocido como snow rollers, o rodillos de nieve.

Democrat & Chronicle informó que Joseph Frascati, residente de la localidad, fue quien captó en video y fotografías este inusual paisaje tras una intensa ventisca acompañada de fuertes vientos. Sus imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, despertando la curiosidad de meteorólogos y residentes por igual.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) confirmó que el fenómeno es “extremadamente raro” y solo se produce cuando se alinean condiciones climáticas muy específicas, algo poco frecuente incluso en una región acostumbrada a inviernos severos como el estado de Nueva York.

¿Qué son los snow rollers?

Los snow rollers son estructuras de nieve que se forman cuando capas ligeras de nieve fresca comienzan a rodar sobre sí mismas impulsadas por el viento o la gravedad, acumulando más nieve a medida que se desplazan. El resultado son cilindros o anillos huecos que recuerdan a enormes rollos de papel o a “donas” de nieve.

En términos simples, son “bolas de nieve” creadas exclusivamente por la naturaleza, sin manos humanas que las moldeen. Por eso también se les conoce como wind snowballs, snow bales o snow donuts.

De acuerdo con el Departamento de Educación de Idaho, los snow rollers pueden variar notablemente de tamaño: desde pequeñas estructuras de apenas unos centímetros hasta formaciones que alcanzan dimensiones comparables a un automóvil.

Un espectáculo invernal poco común en Nueva York

Aunque Nueva York es famoso por sus tormentas invernales, los snow rollers rara vez se observan incluso en esta región. Su aparición en Chili el pasado 22 de enero fue el resultado de una tormenta que combinó nieve recién caída, fuertes ráfagas de viento y temperaturas cercanas al punto de congelación.

“Es un evento que muchos meteorólogos pueden pasar toda su carrera sin ver”, señalan expertos citados por medios especializados, lo que explica por qué este fenómeno despertó tanto interés entre residentes y aficionados al clima.

Las condiciones exactas que los hacen posibles

Según un artículo publicado por National Geographic en 2018, los snow rollers solo pueden formarse cuando coinciden varios factores muy específicos:

* Una ligera capa de nieve fresca sobre una superficie dura o helada, donde la nieve no se adhiera completamente al suelo.

* Nieve húmeda, capaz de pegarse a sí misma sin quedar fijada al terreno.

* Vientos sostenidos de alrededor de 30 millas por hora (unos 48 km/h), suficientes para mover la nieve sin destruirla.

* Temperaturas cercanas al punto de congelación, lo bastante frías para conservar la forma sin derretirla.

* En algunos casos, la presencia de colinas o pendientes suaves también ayuda a que la nieve ruede cuesta abajo y adopte su característica forma cilíndrica.

Tipos de snow rollers

Los especialistas distinguen principalmente 2 tipos:

a) Rodillos pequeños: similares a bolas de nieve tradicionales, suelen medir apenas unos centímetros o pocas pulgadas de diámetro y se forman rápidamente.

b) Rodillos grandes: pueden alcanzar varios pies de ancho y a menudo son huecos en el centro, debido al modo en que la nieve se enrolla progresivamente sobre sí misma.

En Chili se observaron ambos tipos, cubriendo jardines, campos abiertos y márgenes de calles, creando una escena que muchos describieron como “sacada de otro planeta”.

Aunque el reciente episodio ocurrió en Nueva York, los snow rollers no son exclusivos de esta región. Han sido documentados también en Canadá, Escocia y Noruega, además de otros estados de Estados Unidos como Michigan, Dakota del Norte e Idaho.

Sin embargo, cada aparición sigue siendo considerada excepcional, precisamente porque rara vez se alinean todas las condiciones necesarias para su formación.

Más allá de lo estético, el fenómeno representa una oportunidad educativa para comprender mejor los procesos atmosféricos que ocurren durante tormentas invernales. Para escuelas, universidades y centros meteorológicos del estado, eventos como este sirven para ilustrar cómo pequeños cambios en temperatura, humedad y viento pueden generar resultados sorprendentes.

En redes sociales, numerosos usuarios compararon las imágenes con esculturas naturales o con una instalación artística invernal, destacando una vez más cómo la naturaleza puede producir escenas que rivalizan con cualquier obra creada por el ser humano.

Sigue leyendo:

* Nueva York: pronóstico del tiempo para este viernes 23 de enero

* Tormenta invernal histórica azotará gran parte de EE.UU. con nieve, hielo y frío extremo este fin de semana

* Tormenta invernal amenaza con más de 12 pulgadas de nieve en Nueva York y paralizar la región triestatal