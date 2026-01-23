Tormenta invernal amenaza con más de 12 pulgadas de nieve en Nueva York y paralizar la región triestatal

Una potente tormenta invernal se perfila como uno de los eventos meteorológicos más significativos del invierno para la Ciudad de Nueva York y gran parte del noreste de Estados Unidos, con pronósticos que anticipan acumulaciones de nieve superiores a un pie y condiciones cercanas al “whiteout” entre el domingo y el lunes.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), en la ciudad podrían caer entre 8 y 14 pulgadas de nieve, con tasas de precipitación que alcanzarían hasta 2 pulgadas por hora en los momentos más intensos. Este ritmo, combinado con ráfagas de viento, reduciría drásticamente la visibilidad y haría extremadamente peligrosos los desplazamientos por carretera y transporte público.

La tormenta no solo impactará a Nueva York. Se espera que afecte a una extensa franja del país, desde el suroeste hasta la costa este, dejando a su paso una mezcla de nieve, hielo y lluvias heladas. En la región triestatal, que incluye Nueva Jersey y Connecticut, las acumulaciones también podrían situarse entre las 8 y 12 pulgadas, con variaciones según la cercanía a la costa y la trayectoria final del sistema.

Preparativos en la ciudad de Nueva York

Ante este escenario, la administración municipal ya activó su plan de respuesta invernal. El alcalde Zohran Mamdani informó que alrededor de 2,000 empleados del Departamento de Saneamiento (DSNY, por sus siglas en inglés) comenzarán turnos de 12 horas desde el sábado para facilitar la preparación y el despeje de calles. Las brigadas han iniciado el proceso de salado y “brining” de las vías principales, mientras que quitanieves y esparcidores de sal se encuentran listos para entrar en operación.

Las autoridades municipales recomiendan a los residentes evitar viajes innecesarios durante el pico de la tormenta y mantenerse informados a través de los canales oficiales, como Notify NYC y los comunicados del NWS.

Un evento que podría ser histórico

Aunque Nueva York está acostumbrada a las tormentas de nieve, los meteorólogos advierten que este sistema podría figurar entre los más relevantes de los últimos años. La última vez que Central Park registró más de ocho pulgadas de nieve fue en enero de 2022, y este nuevo evento podría duplicar esa cifra si se cumplen los escenarios más severos.

Las zonas costeras, el este de Long Island y partes de la costa de Nueva Jersey podrían experimentar acumulaciones ligeramente menores debido a la influencia marítima, pero aun así se prevé un impacto considerable en toda la región.

Riesgo de hielo y lluvias heladas

Uno de los factores que más preocupa a los expertos es la posible formación de una franja de aguanieve y lluvia helada al sur del núcleo de nieve. Este fenómeno podría afectar corredores clave como la autopista I-95 en el sur de Nueva Jersey, la península de Delmarva, Washington D.C., Virginia y Carolina del Norte, dificultando seriamente los desplazamientos entre la noche del domingo y la mañana del lunes.

El hielo no solo complica la circulación vehicular, sino que incrementa el riesgo de caídas, accidentes y daños a la infraestructura eléctrica, lo que podría traducirse en cortes de energía generalizados.

Antes incluso de que comience a nevar, se espera la llegada de otra ola de frío ártico durante el fin de semana. Tras un breve aumento de temperaturas el jueves, el aire gélido regresará a la región el viernes por la noche, creando las condiciones ideales para una nevada intensa y persistente.

Las sensaciones térmicas podrían situarse por debajo de los 32°F (0°C) durante el sábado y el domingo, aumentando el riesgo de hipotermia y congelación para quienes permanezcan al aire libre por períodos prolongados.

Con este panorama, se anticipan interrupciones importantes en el transporte aéreo y terrestre. Los aeropuertos de JFK, LaGuardia y Newark podrían experimentar cancelaciones y retrasos, mientras que el sistema de metro y autobuses podría operar con limitaciones, especialmente si se registran acumulaciones rápidas o problemas eléctricos.

Las autoridades recomiendan a los residentes cargar dispositivos electrónicos, abastecerse de suministros básicos y verificar el funcionamiento de calefactores y sistemas de emergencia en sus hogares.

Vigilancias y alertas activas

Ya se han emitido vigilancias por tormenta invernal desde Arizona hasta Virginia Occidental, y se espera que el resto de la costa este reciba avisos similares hacia el final de la semana. En partes de Nueva Jersey, estas alertas ya están vigentes, lo que subraya la magnitud del fenómeno.

Mientras tanto, las recomendaciones básicas incluyen:

* Evitar viajes durante los momentos más intensos de la tormenta.

* Mantener reservas de alimentos, agua y medicamentos.

* Revisar que puertas y ventanas estén bien selladas para conservar el calor.

* Estar atentos a comunicados oficiales y cambios en el pronóstico.

Aunque aún existen variables por definir, todo indica que la región se enfrenta a un evento invernal de gran impacto. Para Nueva York, acostumbrada a convivir con la nieve pero no inmune a sus efectos, la clave estará en la preparación y en seguir las indicaciones de las autoridades para reducir riesgos y garantizar la seguridad de millones de personas.

