Kate Hudson comparte su reacción al enterarse de la nominación al Oscar 2026

Ya se ha hecho oficial la lista de nominados para los premios Oscar 2026 y entre las nominadas en la categoría Mejor Actriz está Kate Hudson. La actriz compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se puede ver su reacción al enterarse de la nominación.

Además del video, en el que se le ve llorando de felicidad desde su cama, también compartió una foto con su madre, quien también está muy emocionada por la segunda nominación que obtiene Hudson a los premios Oscar. Hay que recordar que su madre es Goldie Hawn, una actriz y cantante que también ha sido nominada a los Oscar.

En la misma publicación, escribió: “Qué hermosa mañana”.

Hudson está nominada a Mejor Actriz junto con Jessie Buckley por ‘Hamnet’, Rose Byrne por ‘If I Had Legs I’d Kick You’, Renate Reinsve por ‘Sentimental Value’ y Emma Stone por ‘Bugonia’. En esta categoría resaltan como favoritas Buckley y Byrne, quienes ganaron el Golden Globe como Mejor Actriz – Drama y Mejor Actriz – Comedia o Musical, respectivamente.

La nominación de Hudson es por su trabajo en ‘Song Sung Blue’, un drama musical en el que interpreta a Claire Sardina, integrante de una banda tributo a Neil Diamond. Protagoniza la historia junto a Hugh Jackman, quien interpreta a Mike.

Algunos medios especializados como ‘The Hollywood Reporter’ califican esta como una “nominación sorpresa”, pues no estaba entre las predicciones de ningún crítico y experto en cine. Sin embargo, el mismo medio apunta que “Hudson había estado haciendo una intensa campaña en las semanas previas a las nominaciones de este año”.

‘Song Sung Blue’ es dirigida por Craig Brewer y la historia se basa en un documental homónimo publicado en 2008 y creado por Greg Kohs.

