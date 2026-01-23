Cómo palear la nieve, rápido y bien: 6 consejos de expertos

Palear la nieve es una tarea habitual durante el invierno, pero también una de las más exigentes para el cuerpo, por lo que debes considerar algunas precauciones vitales. El esfuerzo físico intenso, sumado a las bajas temperaturas, puede aumentar el riesgo de lesiones musculares y problemas cardiovasculares.

En la Ciudad de Nueva York, el Departamento de Saneamiento (DSNY) ha abierto un registro para contratar paleros de nieve de emergencia. Se trata de un trabajo temporal que permite generar ingresos de hasta $28.71 dólares por hora, ayudando a mantener seguras las calles y los espacios públicos durante tormentas invernales.

Si estás meditando aplicar al trabajo, primero lee lo siguiente: la Asociación Estadounidense del Corazón advierte que el paleado de nieve puede elevar la carga de trabajo del corazón, sobre todo en personas con antecedentes cardíacos o con poca actividad física regular.

Esto significa que no solo debes aplicar una buena técnica de paleado, sino que debes atender y “escuchar” muy bien tu cuerpo durante el proceso.

6 consejos de expertos para palear la nieve: rápido, bien y sin riesgos

Que la palabra rápido no te confunda, porque no indica velocidad en la labor, sino efectividad para que no sea un trabajo de varias horas. Pero palear nieve no es un movimiento repetitivo sencillo: involucra piernas, espalda, brazos y abdomen, además de un esfuerzo cardiovascular considerable.

1. Estirarse antes de comenzar

Antes de tomar la pala, se aconseja dedicar entre cinco y diez minutos a estirar. Sentadillas suaves, rotaciones de torso y estiramientos de brazos ayudan a calentar los músculos y a reducir el riesgo de contracturas o desgarros.

2. Proteger las vías respiratorias

Respirar aire frío de forma constante puede provocar dificultad para respirar, ya que las vías respiratorias se contraen y entra menos oxígeno al organismo. Usar una bufanda o pañuelo que cubra boca y nariz ayuda a templar el aire antes de inhalarlo y protege los pulmones.

3. Mantener un ritmo controlado y tomar descansos

Uno de los errores más comunes es intentar terminar rápido. Los expertos recomiendan avanzar a un ritmo constante y hacer pausas frecuentes. Durante los descansos, conviene evaluar cómo responde el cuerpo. Dolor en el pecho, falta de aire, mareos o náuseas son señales para detenerse y buscar ayuda médica.

4. Evitar comidas copiosas antes y después

Comer en exceso antes o justo después de palear puede sobrecargar el corazón, apunta Gifford Health Care. Lo ideal es optar por comidas ligeras y bien equilibradas, que aporten energía sin exigir un esfuerzo adicional al sistema cardiovascular.

5. Usar la herramienta adecuada

Levantar grandes cantidades de nieve aumenta la presión arterial y el riesgo de lesiones. Se recomienda usar una pala pequeña y liviana, retirar la nieve en capas y, cuando sea posible, empujarla en lugar de levantarla. En trabajos más extensos, una máquina quitanieves puede reducir el esfuerzo físico.

6. Evitar el consumo de alcohol

El alcohol puede generar una falsa sensación de calor y llevar a subestimar el esfuerzo real que realiza el cuerpo en el frío. Beber antes o inmediatamente después de palear incrementa el riesgo de problemas de salud y accidentes.

Te puede interesar:

· 10 trucos para sufrir menos el frío con temperaturas bajo cero

· Fechas clave: los días en que caería nieve en el estado Nueva York durante el invierno 2025-2026

· Todos los misterios que hay detrás de los copos de nieve