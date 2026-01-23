FEMA asegura que se coordina con los estados ante la tormenta invernal

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) afirmó este viernes que trabaja con los estados para prepararse ante una severa tormenta invernal que podría afectar gran parte de Estados Unidos este fin de semana, con fuertes nevadas, lluvias heladas, vientos intensos y temperaturas potencialmente mortales.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que el gobierno federal ya coordinó acciones con gobernadores y directores estatales de emergencias en las zonas en riesgo.

Explicó que FEMA activó su Centro Nacional de Coordinación de Respuesta y varios centros regionales para garantizar la preparación federal y la coordinación interinstitucional.

“FEMA está trabajando activamente con los estados para monitorear y prepararse para la severa tormenta invernal, que se pronostica que producirá fuertes nevadas, peligrosas lluvias heladas y vientos helados potencialmente mortales en la mayor parte de Estados Unidos este fin de semana”, comunicó.

Como parte de estas medidas, personal de FEMA fue integrado a los centros de operaciones de emergencia estatales para facilitar la coordinación en tiempo real.

Además, se desplegaron equipos de manejo de incidentes en Luisiana, Texas y Virginia, mientras que otros 12 equipos permanecen listos para movilizarse si los estados lo solicitan.

También hay 28 equipos de búsqueda y rescate urbano en alerta.

La agencia indicó que sus centros de distribución en el sur y el este del país cuentan con más de 7 millones de comidas, más de 2 millones de litros de agua, 600,000 mantas y más de 300 generadores.

Asimismo, se están habilitando puntos logísticos en Kentucky, Luisiana y Texas para acelerar la entrega de ayuda a los estados afectados.

“Es hora de prepararse”

La secretaria Noem instó a la población a prepararse con antelación, ante posibles cortes eléctricos y condiciones peligrosas para el transporte.

“Es hora de prepararse. La agencia insta a la población a prestar atención a las autoridades locales y a tomar las medidas necesarias para mantenerse a salvo mientras el intenso invierno se extiende por todo el país”, manifestó.

Recomendó seguir las indicaciones de las autoridades locales, registrarse en los sistemas de alerta de emergencia, prever suministros básicos para varios días y extremar las precauciones con el uso de generadores y calefactores para evitar incendios o intoxicaciones por monóxido de carbono.

