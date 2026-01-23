Gripe en aumento en Nueva York, especialmente en niños

La gripe continúa expandiéndose en Nueva York en una de las temporadas más intensas de los últimos años, de acuerdo con el Departamento de Salud de la ciudad, que alertó sobre la persistente circulación del virus pese a una ligera desaceleración reciente en los contagios.

Según los datos correspondientes a la semana que concluyó el 17 de enero, la ciudad acumula más de 140,000 casos positivos de influenza, una cifra que refleja el fuerte impacto del virus en los 5 distritos y que mantiene en máxima vigilancia al sistema sanitario local.

Uno de los datos más preocupantes es que el 52% de los contagios se registra en menores de 18 años, lo que convierte a la población infantil y adolescente en el principal foco de atención para autoridades, escuelas y pediatras, especialmente en medio de ajustes federales al programa de vacunación infantil.

Un leve respiro, pero sin bajar la guardia

Aunque durante esa semana los laboratorios confirmaron 3,600 nuevos contagios, lo que representa un descenso respecto a la semana previa, las autoridades advierten que esta reducción no significa que la temporada haya concluido ni que el riesgo haya pasado.

Las cifras muestran que aproximadamente el 1.3% de las visitas a salas de emergencia estuvieron relacionadas con diagnósticos de gripe, frente al 2.5% de la semana anterior, lo que sugiere una desaceleración temporal en la propagación del virus.

De forma similar, las hospitalizaciones por influenza disminuyeron del 2.1% al 0.9%, otro indicio alentador que, sin embargo, no tranquiliza por completo a los expertos.

“Esta temporada de gripe, que ha batido récords, ha sido muy dura para los neoyorquinos”, señaló la comisionada interina de Salud, Michelle Morse, quien subrayó que las temporadas de influenza “son impredecibles y pueden extenderse hasta mayo”.

Por ese motivo, insistió en que la población “no debe bajar la guardia”, recomendando quedarse en casa si se presentan síntomas, usar mascarilla cuando sea necesario y lavarse las manos con frecuencia, especialmente en espacios cerrados o de alta concurrencia.

Los expertos en salud solicitan que los menores con gripa se queden en casa para así evitar más contagios. (Foto: Shutterstock)

Menores de edad, los más afectados

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es el impacto desproporcionado que la gripe está teniendo sobre niños y adolescentes. Más de la mitad de los casos se concentra en menores de 18 años, una situación que se agrava en el contexto de los recientes cambios federales en el programa de vacunación infantil.

Pediatras y epidemiólogos advierten que la baja cobertura vacunal en algunos sectores, sumada al retorno pleno a clases presenciales y actividades invernales en interiores, crea condiciones ideales para la transmisión viral entre escolares.

Las autoridades recomiendan a padres y cuidadores vigilar síntomas como fiebre persistente, tos severa, dificultad respiratoria y fatiga extrema, así como mantener actualizado el esquema de vacunación cuando sea posible.

Otros virus respiratorios bajo vigilancia

Además de la influenza, NYC Health continúa monitoreando otros virus respiratorios relevantes. Entre ellos, el VRS (virus respiratorio sincicial) se mantiene relativamente estable en términos generales, pero sigue afectando de forma predominante a menores de edad.

Según los datos oficiales, la proporción de hospitalizaciones relacionadas con VRS aumentó levemente del 0.3% al 0.4%, un incremento modesto pero que confirma que el virus sigue circulando activamente.

El VRS es particularmente peligroso para bebés y niños pequeños, ya que puede derivar en bronquiolitis o neumonía, por lo que los especialistas recomiendan extremar cuidados en guarderías, preescolares y hogares con niños menores de dos años.

En cuanto al Covid-19, la ciudad reporta casi 1,000 casos nuevos, frente a los 1,300 de la semana anterior, lo que confirma una tendencia descendente en contagios.

Sin embargo, la comisionada Morse advirtió que, aunque las visitas a urgencias por Covid se mantienen estables, se observa un aumento en las admisiones hospitalarias, un dato que sugiere que los casos actuales podrían estar afectando con mayor severidad a personas vulnerables.

Esto refuerza la importancia de no subestimar al virus, especialmente entre adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y sistemas inmunológicos debilitados.

Recomendaciones clave para la población

Las autoridades sanitarias reiteraron una serie de medidas para reducir riesgos durante el resto del invierno:

* Vacunarse contra la gripe y el covid cuando esté disponible

* Evitar acudir al trabajo o la escuela si se presentan síntomas

* Usar mascarilla en espacios cerrados si se está enfermo

* Lavarse las manos frecuentemente

* Ventilar ambientes interiores

* Proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades previas

Un invierno que aún no termina

Aunque los indicadores recientes ofrecen una señal moderadamente positiva, los expertos insisten en que el invierno neoyorquino aún puede traer repuntes inesperados, especialmente en febrero y marzo, cuando las temperaturas extremas y la vida en interiores favorecen la transmisión de virus respiratorios.

Nueva York, una de las ciudades más densamente pobladas del país, enfrenta cada temporada invernal el desafío de contener brotes sin afectar de forma severa su sistema hospitalario, ya tensionado por múltiples factores estructurales.

Por ahora, el mensaje de las autoridades es claro: hay que mantener la precaución, incluso cuando los números parecen mejorar.

Sigue leyendo:

* La gripe se dispara en NYC antes de lo esperado

* Vacunas contra influenza, Covid y VRS, ¿qué tan seguro es aplicarlas al mismo tiempo?

* Cómo saber si tienes gripe, resfrío o alergia