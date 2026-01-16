136,000 casos de gripe en NYC: Crece llamado a vacunarse

La temporada de gripe y enfermedades respiratorias en la Ciudad de Nueva York está en pleno auge, y luego de conocerse que esta vez se han registrado más de 136,000 casos de gripe, 8,000 de ellos tan solo en la última semana, autoridades de salud están haciendo un llamado urgente a vacunarse. A pesar de un ligero descenso en los casos, los números sigue siendo muy altos.

El panorama luce todavía más preocupante entre los más pequeños ya que 52% de los casos de gripe registrados en esta temporada en la ciudad de Nueva York se han dado en niños menores de 18 años. Y el 90% de las muertes relacionadas con gripe estacional el año pasado ocurrieron entre pacientes no vacunados.

La comisionada del Departamento de Salud de la Gran Manzana, doctora Michelle Morse, recalcó que “la mejor manera de estar protegido contra los efectos de la gripe y otras enfermedades respiratorias como el Covid y el VRS es vacunarse“, y recordó que los hospitales públicos de la Ciudad ofrecen la inmunización sin costo.

“La temporada de gripe aún está lejos de terminar, y la reciente disminución de casos no es suficiente para afirmar que hemos superado el pico de esta temporada. Las temporadas de gripe son impredecibles y el virus continúa circulando a niveles elevados”, declaró Morse, Comisionada de Salud interina de la ciudad de Nueva York. “Este no es el momento para que los neoyorquinos bajen la guardia en sus esfuerzos por protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades de estos virus respiratorios mortales. La mejor herramienta que tenemos es la vacunación”.

La funcionaria de Salud recacalcó que sin importar el estatus migratorio, todos los neoyorquinos pueden acceder a las vacunas y destacó que a fin de que se pase la voz, la administración municipal está adelantando campañas en varios idiomas, entre ellos el español.

“No podemos relajar los esfuerzos contra los virus. La mejor herramienta es vacunarse y queremos que todas las comunidades sepan que las vacunas contra la influenza, el covid y la enfermedad respiratoria aguda están disponibles”, agregó la Comisionada, al tiempo que rechazó el mensaje que ha estado promoviéndose desde el gobierno federal contra la necesidad de ciertas vacunas. “En Nueva York seguimos la ciencia y la ciencia nos ha demostrado que las vacunas protegen y salvan vidas”.

Llamado urgente a vacunarse tras 136,000 casos de gripe en NYC. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Datos revelados por el Departamento de Salud muestran además que el 2.5% de las visitas a la sala de emergencias de la ciudad la última semana han sido por cuadros de gripe. La cifra fue del orden del 5% la semana anterior.

Y aunque las hospitalizaciones relacionadas con gripe disminuyeron del 3.5% al ​​2%, en la última semana, el Comisionado de Salud del Estado, el doctor James McDonald advirtió que no se puede bajar la guardia porque los datos pueden cambiar de un momento a otro.

“La actividad de la gripe se mantiene elevada en todo el estado de Nueva York, y los datos de la ciudad de Nueva York confirman lo que estamos observando en todo el estado: esta temporada está lejos de terminar. Y la vacunación sigue siendo nuestra defensa más sólida, especialmente para los niños, los adultos mayores y las personas con afecciones preexistentes”, dijo el Comisionado estatal. “Instamos a los neoyorquinos a mantenerse vigilantes, vacunarse y tomar precauciones diarias para protegerse a sí mismos y a quienes los rodean”.

Otra de las explicaciones dadas por autoridades de salud es que tanto el COVID-19, como la gripe y el VRS no solo pueden causar enfermedades graves y provocar malestar durante días o incluso semanas sino que pueden agravar el estado de un paciente desarrollando neumonía u otras complicaciones. Cada año, entre 1500 y 2000 neoyorquinos mueren a causa de la gripe estacional y la neumonía y tan solo en 2024 más de 900 personas fallecieron a causa del COVID-19 en la Gran Manzana y la temporada de gripe del año pasado dejó 289 muertes pediátricas por gripe en todo el país.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también se sumó al llamado de alerta y pidió a los neoyorquinos que se apliquen la vacuna contra la gripe, el COVID y el VRS.

“Todavía estamos en plena temporada de gripe y debemos seguir haciendo todo lo posible para mantenernos sanos, a nuestras familias y a nuestros vecinos. La forma más efectiva de hacerlo es vacunándose”, dijo el mandatario local. “En una ciudad donde vivimos, trabajamos y nos desplazamos en espacios reducidos, protegerse de la gripe también es un compromiso para proteger a los muchos neoyorquinos que forman parte de nuestra vida diaria. Yo me vacuné contra la gripe en octubre y animo a todos los neoyorquinos a que hagan lo mismo”.

Datos sobre la temporada de gripe en NYC

136,000 casos se han registrado en lo que va de la temporada

52% de los contagios se han presentado en niños

8,000 casos de gripe gestacional ocurrieron solo en la última semana

90% de las muertes relacionadas con gripe estacional el año pasado ocurrieron entre pacientes no vacunados

1% ha aumentado el porcentaje de vacunación lo que no es suficiente

2.5% de las visitas a la sala de emergencias de la ciudad la última semana han sido por cuadros de gripe

​​2% de las hospitalizaciones están relacionadas por gripe severa

1,500 y 2,000 neoyorquinos mueren cada año a causa de gripe estacional y neumonía, que puede desarrollarse como una complicación del virus

900 personas fallecieron a causa del COVID-19 en la ciudad de Nueva York en 2024.

El COVID-19, la gripe y el VRS pueden causar enfermedades graves y provocar malestar durante días o incluso semanas

13% aumentaron esta semana los casos de COVID en comparación con la semana pasada.

La recomendación de la vacuna es para mayores de 6 meses.

Adultos mayores de 75 años, y aquellos de 50 a 74 años con afecciones crónicas u otros factores de riesgo, también deben vacunarse contra el VRS si no lo han hecho antes

Recomendaciones