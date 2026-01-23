Hospitalizan a Yadhira Carrillo y Laura Flores explica los motivos

La actriz Yadhira Carrillo ha generado preocupación entre seguidores y colegas del espectáculo luego de confirmarse que se encuentra hospitalizada a causa de complicaciones por un cuadro de influenza.

Aunque en un principio su ausencia en diversos compromisos laborales fue atribuida a un posible contagio de Covid-19, recientemente Laura Flores desestimó esa versión y reveló que el estado de salud de la actriz es más complejo de lo que se creía, por lo que ha sido necesario mantenerla bajo supervisión médica continua.

En entrevista con la periodista Berenice Ortiz, Laura Flores, quien es amiga cercana y compañera de profesión de Carrillo, explicó que la actriz tuvo que ser hospitalizada debido a la evolución desfavorable de sus síntomas.

De acuerdo con las declaraciones de Laura Flores, Yadhira desarrolló un cuadro de influenza que se fue agravando con el paso de los días, situación que provocó su ingreso a un centro médico.

Laura detalló que Carrillo le escribió para decirle que se encuentra internada.

“Pobrecita, le dio influenza, está hospitalizada. Hoy me escribió y me dijo que estaba ingresando al hospital. Sí está delicado”, aseguró.

Según explicó Laura, la decisión de internarla no fue únicamente por una medida preventiva, sino porque los médicos consideraron necesario mantenerla bajo vigilancia especializada, recalcando que no se trató de un episodio leve y que la condición de su amiga requiere de atención constante.

Durante su encuentro con los medios, Laura Flores también compartió su experiencia personal con la influenza, situación que dijo le permite dimensionar los riesgos de esta enfermedad cuando se presentan complicaciones.

En su caso, señaló que gracias a la vacunación sus síntomas fueron leves, pero que su hijo, quien no contaba con la vacuna, sufrió un cuadro mucho más severo, lo que incrementó su preocupación por la salud de Yadhira Carrillo.

