Alerta por el aumento de violencia de ICE en detenciones de inmigrantes y contra manifestantes (podcast)

La muerte de Renee Good por los tiros perpetrados por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesta, fue un punto álgido de la violencia con que agentes repliegan a manifestantes contra operaciones, pero la violencia también se ejerce en detenciones de inmigrantes e incluso ciudadanos.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

Un análisis reciente de America’s Voice revela que el gobierno del presidente Donald Trump ha implementado operaciones de control migratorio en todo el país, marcada por una escalada de violencia, pero con una falta de rendición de cuentas y el desmantelamiento sistemático de la infraestructura de seguridad pública.

“El 7 de enero de 2026, la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good, de 37 años, fue asesinada por un agente del ICE en Minneapolis, el último y más trágico ejemplo de un creciente patrón de brutalidad y extralimitación que está poniendo a todos los estadounidenses en una situación de mayor inseguridad”, advirtió la organización.

El grupo, que forma parte de una coalición de organizaciones que defienden a inmigrantes, advierte que hay una militarización de la fuerza laboral enfocada en inmigración, como la participación de la Patrulla Fronteriza.

“El ICE se ha vuelto descontrolado sin rendir cuentas, los estándares de capacitación han colapsado y se está sacrificando la seguridad comunitaria para generar consentimiento para una agenda ideológica extremista”, afirma el reporte.

Maribel Hastings, asesora de America’s Voice, explicó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ sobre la escalada de violencia en operaciones migratorias y los riesgos para inmigrantes y la población en general.

>> ¿Qué tipo de tácticas violentas está utilizando ICE en operaciones?

>> ¿Por qué incluso ciudadanos estadounidenses estaán en riesgo?

>> ¿Hay forma de enfrentar los abusos de la agencia migratoria?

