Detenciones de latinos sin antecedentes se multiplican bajo la segunda presidencia de Trump

La detención de migrantes latinos sin historial criminal en Estados Unidos se ha multiplicado desde el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump, según un informe divulgado por la Universidad de California Los Ángeles.

El estudio revela un incremento sustancial en el número de aprehensiones de personas sin antecedentes penales, especialmente entre venezolanos y mexicanos.

El reporte, publicado este viernes, documenta que entre febrero y septiembre de 2025 se registró un promedio mensual de 6,000 inmigrantes latinos sin antecedentes penales ingresando a centros de detención, frente a cerca de 900 por mes en el mismo periodo de 2024, durante la administración del expresidente demócrata Joe Biden (2021–2025).

La proporción de migrantes detenidos sin historial criminal también creció de forma significativa: ahora representan más de uno de cada tres del total, comparado con menos de uno de cada ocho en 2024.

Las cinco nacionalidades más afectadas

El análisis, basado en datos oficiales obtenidos mediante solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información, identificó que cinco nacionalidades concentran aproximadamente tres cuartas partes de los aprehendidos: México, Guatemala, Honduras, Venezuela y Ecuador.

Aumentos por nacionalidad Entre los grupos analizados, la detención de mexicanos casi se multiplicó por ocho, alcanzando alrededor de 13,300, lo que representa más de una cuarta parte de los detenidos sin antecedentes.

Por su parte, las detenciones de venezolanos se multiplicaron por 14, con 5,600 aprehensiones en ese grupo.

El estudio también documentó un aumento notable en otras nacionalidades: guatemaltecos con 8,600 arrestos y hondureños con 61,000, casi 10 veces más que en el período anterior, mientras que ecuatorianos sumaron 2,800 detenciones, más del doble.

Deportaciones y perfil de los detenidos

Según el informe, la administración de Trump deportó a casi nueve de cada 10 latinos detenidos sin antecedentes penales, mientras que solo una pequeña fracción fue liberada en sus comunidades.

Los investigadores señalaron que la mayoría tenía entre 18 y 54 años, es decir, estaban en edad laboral.

Además, casi siete de cada 10 estuvieron detenidos 15 días o más y al 60% de ellos los trasladaron fuera del estado en el que vivían antes de ser aprehendidos.

El documento recuerda que la administración Trump busca mantener un promedio diario de 100,000 migrantes en centros de detención, casi el doble del récord registrado por gobiernos anteriores, lo que sugiere una intensificación de las políticas migratorias en curso.

Los autores del informe advirtieron que estas tendencias podrían continuar al alza, con un crecimiento significativo de detenciones, aprehensiones y deportaciones entre inmigrantes sin antecedentes penales durante lo que resta del mandato presidencial.

