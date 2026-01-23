Luchador de UFC Cameron Smotherman se desplomó en pleno pesaje (Video)

El peleador estadounidense Cameron Smotherman, de la división peso gallo de la UFC, se desplomó de manera repentina este viernes, pocos segundos después de completar el pesaje oficial previo al UFC 324, evento que se disputará este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Smotherman marcó 135,5 libras, dentro del límite reglamentario, pero tras descender de la báscula y dar algunos pasos perdió el equilibrio y cayó al suelo. De inmediato fue asistido por el personal médico y de seguridad presente en el lugar, quienes lo retiraron de la plataforma para su evaluación.

Como consecuencia del incidente, la pelea que tenía programada frente a Ricky Turcios fue cancelada, y hasta el momento la UFC no ha emitido un parte médico oficial sobre el estado de salud del peleador. Smotherman, de 26 años, tiene un récord profesional de 12-6 y registra marca de 1-2 en sus tres presentaciones dentro de la empresa.

El episodio volvió a poner el foco sobre los riesgos del corte de peso, una práctica habitual en las artes marciales mixtas, donde los atletas suelen reducir más del 10% de su peso corporal en los días previos al pesaje antes de rehidratarse para la pelea.

En la misma jornada, el ex campeón de peso mosca Deiveson Figueiredo no dio el peso por 2,5 libras para su combate ante Umar Nurmagomedov, mientras que Alex Pérez también excedió el límite en su duelo de 125 libras frente a Charles Johnson.

