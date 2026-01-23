Tenistas sudamericanos fueron detenidos en Brasil por presuntos insultos raciales

El tenista venezolano Luis David Martínez y el colombiano Cristian Rodríguez fueron detenidos en Brasil tras ser acusados de realizar gestos y expresiones racistas luego de perder un partido de dobles en el Abierto de Tenis de Itajaí.

El incidente ocurrió al finalizar el encuentro de cuartos de final, en el que Martínez y Rodríguez cayeron ante la dupla brasileña conformada por Eduardo Ribeiro e Igor Marcondes, quienes se impusieron tras remontar el partido con parciales de 7-6, 6-7 y 10-2.

Según informó este viernes la Policía del estado de Santa Catarina a EFE, ambos deportistas fueron arrestados en flagrancia el jueves y trasladados a una prisión local, donde permanecían detenidos este viernes a la espera de una audiencia de custodia.

De acuerdo con el informe policial, Martínez, de 36 años, habría dirigido al público presente en las gradas gestos discriminatorios, al supuestamente imitar a un mono con las manos. Por su parte, Rodríguez, de 35 años, habría llamado “mono” a un trabajador del Club Itamirim, sede del torneo.

Tras recibir la denuncia, agentes de la Policía Militar acudieron al lugar, pero los tenistas ya se habían retirado a su hotel. Una patrulla localizó y detuvo primero a Martínez. Posteriormente, el trabajador presuntamente ofendido y un testigo formalizaron la denuncia en la comisaría, lo que derivó en la detención de Rodríguez.

Las autoridades brasileñas imputaron a ambos jugadores por el delito de injuria racial, tipificado en Brasil con penas de entre dos y cinco años de prisión, además del pago de una multa.

